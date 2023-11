Gobiernos nacionales y empresas británicas y españolas trabajan con firmeza para que la relación bilateral siga siendo de las más fuertes de Europa, evento bilateral de la Cámara de Comercio Británica

Reino Unido y España tienen una de las relaciones bilaterales más importantes del viejo continente y ambos Gobiernos trabajan con firmeza para que siga siendo así. Reino Unido es uno de los principales inversores europeos en España, además de ser el segundo destino preferente de la inversión española en el extranjero. Esta ha sido una de las principales conclusiones que se ha podido extraer del encuentro bilateral empresarial Reino Unido y España Más allá de la inversión y el comercio: sinergias en innovación y sostenibilidad, organizado por la Cámara de Comercio Británica en España.

La actual situación geopolítica y la incertidumbre económica no lastran a las empresas de ambos países por apostar con mayores inversiones y planes de expansión en España y Reino Unido. En este sentido, Hugh Elliott, embajador británico en España ha declarado que "la relación comercial entre España y el Reino Unido sigue siendo muy fuerte, a pesar de la incertidumbre global. Las empresas españolas siguen viendo el Reino Unido como un mercado estratégico y un mercado de oportunidades; en 2022 fue el primer destino europeo de la inversión directa española en el exterior. Claramente, el sentimiento es mutuo, porque el Reino Unido fue el segundo mayor inversor en España el año pasado. Esta relación no solo crea empleos y oportunidades en nuestros países sino nos une como amigos".

Por su parte, Xiana Méndez, secretaria de Estado de Comercio, ha señalado que "España y Reino Unido gozan de unas excelentes relaciones bilaterales en el plano económico y comercial. Además, las inversiones en ambos sentidos han mostrado una tendencia muy positiva a lo largo del tiempo. Reino Unido es el tercer mayor inversor en España, y Reino Unido es el segundo destino de la inversión española en el extranjero".

No hay que olvidar que los flujos totales de inversiones entre los dos países suman más de 120.000 millones de euros, con una media de comercio bilateral anual de más 25.400 millones de euros. Además, las empresas son responsables del mantenimiento total de 397.000 puestos de trabajo, según los estudios de la Cámara de Comercio Británica en España y la Cámara Española en Reino Unido.

Sostenibilidad e innovación entre los retos de las empresas británicas y españolas

Una relación que no solo destaca a nivel económico o empresarial; ya que ambos países también tienen nexos de unión culturales, educativos, en innovación, sostenibilidad o en la gestión de los riesgos medioambientales. "Las empresas británicas apuestan por nuestro país", entre otras cosas, por la excelente red de cobertura de 5G: "posiblemente al nivel que el Reino Unido, Francia o Alemania", han declarado desde Telefónica Tech.

"Además, nuestro país tiene una posición privilegiada" que le permite conectarse muy fácilmente a la conectividad transatlántica tanto con América como con África, algo que incita a las empresas a venir a España. Esto genera una creciente demanda de construcción de centros de datos, han declarado desde la empresa británica TSL Projects.

"Muchos de los proyectos empresariales cuentan con apoyo del sector público como privado", según se ha podido escuchar durante la mesa inversión bilateral. Por otro lado, tanto las empresas españolas como británicas ponen de manifiesto que un mejor ecosistema de starts-ups les ayuda a atraer y retener talento internacional.

En este sentido, Ralph Smith, presidente de la Cámara de Comercio Británica en España, ha declarado que desde la organización "trabajamos para acercar el mundo público al sector privado, con el objetivo de que desde la más estrecha colaboración puedan impulsar proyectos que sirvan de transformación social y económica de los dos países". "Este encuentro sirve para mostrar que ambos países tienen cosas muy positivas y que pueden aprender uno del otro constantemente", ha finalizado Smith.