'La digitalización es el eje central de nuestra diferenciación'

The Sampling Solutions (TSS) nace en 2020 y se convierte en la primera empresa no laboratorio en conseguir acreditarse con una ISO 17025 en Europa. Esto le permite brindar servicios a laboratorios y otras empresas de toma de muestras y mediciones in situ acreditadas. Como entidad de toma de muestras, la acreditación para toma de muestras y mediciones in situ de TSS permite que puedan trabajar para cualquier laboratorio manteniendo la muestra la condición de acreditada.

TSS es un startup que inicia sus operaciones brindando servicios de outsourcing, toma de muestra a los que adiciona servicios de inspecciones y auditorías, todo ello enfocado en sectores como medioambiente, veterinario, alimentario, entre otros. Una de las principales innovaciones fue la creación de una red de muestreadores calificados dispersos por toda la geografía española. Así tienen una capacidad de respuesta de menos de 48 h para activar un servicio, resolviendo uno de los principales dolores de los laboratorios como lo es el alcance geográfico de sus operaciones de campo.

Por su parte, el elemento clave en la diferenciación de TSS es el componente digital que forma parte de su ADN. Con su MVP han digitalizado más de 20.000 operaciones disminuyendo los tiempos de entrega de información de 24 h a minutos. Además de los datos asociados al etiquetado de la toma de muestras y las mediciones in situ, sus samplers son capaces de geolocalizar en campo cada punto de muestreo, documentarlo con fotografías, vídeos y muchos otros metadatos.

Con la experiencia acumulada en operaciones y digitalización, están evolucionando su modelo de negocio creando una plataforma digital especialmente diseñada para gestionar operaciones de campo, entendidas estas como tomas de muestras, inspecciones y auditorias.

Su expansión se enfoca en potenciar la digitalización de las operaciones de campo. Después de someter a un test de más de 20.000 operaciones a su MVP, recopilan los datos suficientes como para construir procesos estandarizados y trazables de principio a fin, cien por cien enfocados en la optimización de las operaciones de campo, entendidas como toma de muestra, inspecciones y auditorías.

Estos procesos se traducen un SaaS multidispositivo que se encuentra en plena fase de desarrollo con miras a su comercialización en el primer semestre de 2024, permitirá optimizar una serie de procesos críticos, controlando costes, tiempos y trazabilidad de la muestra en un solo lugar.

TSS se dirige claramente a ser líder en la digitalización de operaciones de campo a través de la comercialización de sus soluciones digitales, sin abandonar su unidad de negocio de servicios de campo, ya que esta brinda, además de la experiencia técnica, la posibilidad de contar con acreditaciones que se traducen en mayor valor uso de sus softwares.

Incluirán en un futuro próximo en estas soluciones, accesos a TSS Learning Center, la posibilidad de crear comunidades de servicio intraempresariales y muchos otros desarrollos que giran en torno al incremento de las eficiencias operativas.

Aún les queda mucho por delante, pero han logrado constituir un equipo interno y de advisors de gran solidez y solvencia y validar el modelo de negocio con una moderada y concreta tracción en la unidad de negocio de servicios, lo que a su vez les ha permitido obtener una serie de potenciales early adopters para sus desarrollos digitales.

Como todo emprendimiento se encuentran siempre en búsqueda de apoyos que los ayuden a alcanzar su visión.

En particular y con base en lo anterior, han abierto una nueva ronda de financiación a fin de potenciar en una primera fase el desarrollo de SaaS, su adopción tecnológica por parte de los primeros clientes y el crecimiento de los equipos

En concreto, esta ronda está abierta por hasta seiscientos mil euros, de los cuales ya se ha logrado recaudar cerca del 31 %, en gran medida provenientes de sus inversores originales.