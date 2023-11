2024 será el año de las oposiciones de la UE

Todos los años, la Unión Europea convoca oposiciones con el objetivo de aumentar su plantilla y ofrecer a las personas una nueva posibilidad de empleo.

Este 2024 no será la excepción y por este motivo, la UE tiene previsto lanzar diversas convocatorias para la incorporación de nuevos funcionarios europeos para los grupos AD5 – AD7 y AST3, invitando a las personas que deseen formar parte de la plantilla de trabajadores que realiza sus labores fundamentalmente en Bruselas, Luxemburgo y Estrasburgo. En esta ocasión, MasterD explica algunas de las características, ventajas y requisitos para participar en las oposiciones UE 2024, de tal manera que los interesados puedan informarse con anterioridad de las dinámicas de este proceso.

Estas oposiciones son particularmente interesantes, ya que no existe una gran competencia; los exámenes son, en su mayor parte, competenciales. Es decir, no hay que memorizar amplios temarios de legislación para aprobar. Por último, los sueldos superan en muchas ocasiones los 3.000€, además de complementarse con ayudas a la movilidad en caso de tener que desplazarse de país, etc.

A pesar de que la Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO) se ha centrado durante el último tramo de 2023 en resolver las dificultades técnicas experimentadas durante la celebración de las últimas pruebas, mantiene su firme intención de convocar lo antes posible para cubrir las necesidades de personal existentes en las instituciones europeas.

Trabajar en la UE Las oposiciones UE están destinadas a todas las personas que deseen formar parte de las oficinas de la Unión Europea y vincularse a sus diferentes departamentos como funcionarios titulares. En esta ocasión, las convocatorias irán dirigidas a las vacantes de los grupos AD5 - AD7, para ocupar los cargos de Administradores, así como de Asistentes de grado AST3. La página web de la EPSO cuenta con información detallada de cada una de las vacantes en curso, así como con datos relevantes sobre el proceso de admisión y selección, siguiendo las normativas comunitarias para la incorporación de nuevos talentos. Es necesario revisar las condiciones de cada vacante antes de formalizar la postulación. Aunque las oposiciones EPSO no prevén un cupón de reserva para personas con discapacidad, igualmente, el formulario de candidatura incluye un apartado especial en el que se pueden adjuntar los documentos que certifiquen sus necesidades específicas, de tal manera que las entidades puedan adaptar las pruebas que forman parte del proceso de selección, así como los puestos de trabajo a las necesidades de cada nuevo trabajador. Todo esto con el interés de garantizar la igualdad de oportunidades y la transparencia del proceso.

Formación para opositores Teniendo en cuenta que estas vacantes están abiertas para todos los ciudadanos de la Unión Europea, es necesario que los aspirantes se preparen muy bien para aprobar cada uno de los exámenes de oposición y sobrepasar todos los filtros. MasterD cuenta con un completo programa de formación para las oposiciones UE, el cual se enfoca específicamente en las vacantes ofertadas para ocupar el cargo de Administradores. El objetivo de este programa es ofrecer todas las herramientas necesarias para que las personas puedan superar todas las pruebas diseñadas por los evaluadores de la EPSO, de tal manera que puedan construir un futuro profesional como funcionarios de las instituciones europeas.

Los interesados tendrán a su disposición una gran variedad de pruebas y test psicotécnicos, los cuales son un recurso indispensable para superar el primer filtro de la oposición. Además, el equipo de MasterD se encarga de preparar a los aspirantes para la prueba de conocimientos de Unión Europea, así como el estudio de caso, a través de sesiones de trabajo que permiten conocer de antemano los criterios de selección, de tal manera que todas las personas cuenten con las herramientas necesarias para superar con éxito las pruebas. En estas sesiones se analizan las problemáticas que se abordan en los exámenes, siempre desde un punto de vista integral y actualizado.

Además, este centro de formación ofrece a los aspirantes todas las pautas y el entrenamiento necesarios para dar lo mejor de sí en la entrevista personal, a través de diversas actividades enfocadas a analizar los anclajes de competencias que usan las instituciones para verificar la idoneidad del candidato para cada puesto. Con la matrícula al curso de oposiciones UE también se incluye una serie de sesiones de conversación en inglés que ayudan a nivelar a los postulantes y mejorar su nivel, teniendo en cuenta que la mayoría de las vacantes de la UE tienen como requisito el conocimiento de este idioma.

Con este programa de formación, MasterD espera que cada vez más personas se animen a participar en las oposiciones UE, mejorando sus competencias y capacidades para que puedan pasar todos los filtros y tengan las capacidades para ingresar como funcionarios a cualquiera de las entidades que forman parte de esta organización.