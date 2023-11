Máster de Medicina y Ginecología Cosmética y Estética presencial en Barcelona, con Confrontaciones Terapéuticas

En la actualidad, muchos pacientes mayores de 35 años se sienten excluidos por el sistema de salud convencional, incapaz de satisfacer sus necesidades en cuanto a salud estética y ginecológica. Muchos de ellos, buscan una solución personalizada, capaz de combinar tratamientos antiaging con medicina gineco-estética, en respuesta a sus requerimientos.

Estas personas conforman una demanda creciente para el sector sanitario, ante la cual, Confrontaciones Terapéuticas ha desarrollado una respuesta mediante su Máster de Medicina y Ginecología Cosmética y Estética. Esta formación busca aportar a estos pacientes una solución integral, que les permita mejorar su bienestar y calidad de vida.

Formación integral e innovadora en medicina estética y ginecológica El Máster de Medicina y Ginecología Cosmética y Estética es una formación desarrollada por Confrontaciones Terapéuticas, que procura responder a una demanda social específica y creciente en la actualidad.

Con este programa, se busca responder a las necesidades de la población adulta en medicina estética, principalmente, aquellas que, en la actualidad, no están satisfechas por las especialidades médicas oficiales, o bien, requieren la combinación de varias de estas ramas para atender dichos requerimientos.

Su próxima edición arrancará en enero de 2024 y está abierta tanto para licenciados en medicina como médicos y residentes en cualquier rama de especialización.

Sus contenidos abordan los más avanzados tratamientos multidisciplinares en ginecología y medicina estética, desde las técnicas de rejuvenecimiento, como la armonización facial inicial, intermedia y avanzada, hasta el uso de aparatología y dispositivos médicos de vanguardia. Adicionalmente, los estudiantes podrán realizar prácticas con pacientes reales, mediante grupos reducidos para llevar un seguimiento minucioso de cada participante.

Además, su equipo docente no solo reúne médicos especializados en diversas áreas, sino también expertos en finanzas y comunicación estratégica, quienes ofrecen conocimientos en áreas no sanitarias que resultan fundamentales para garantizar el futuro éxito de sus graduados.

Las ventajas de estudiar en Confrontaciones Terapéuticas Cursar este Máster de Medicina y Ginecología Cosmética y Estética representa grandes beneficios para los profesionales de la salud, no solo por los avanzados contenidos de su programa de enseñanza, sino también por las ventajas que ofrece la metodología de Confrontaciones Terapéuticas.

Para empezar, el formato de este curso es presencial, y se dictará en las amplias instalaciones de esta institución, situadas en el centro de Barcelona.

Por otro lado, su metodología ofrece un enfoque altamente funcional, mediante prácticas con pacientes reales en un auténtico entorno clínico, junto con eventos académicos que hacen énfasis en el aprendizaje por medio de la experiencia.

Cabe destacar que sus docentes realizan un minucioso acompañamiento individualizado, mientras que la institución ofrece servicios de coaching técnico y emocional para sus estudiantes, a fin de ayudarlos a superar cualquier obstáculo durante el curso. Además, la institución cuenta con una amplia bolsa de empleo, mientras que los contenidos del máster incluyen una guía de gestión estratégica para abrir una consulta clínica desde cero.

Todo esto, hace de Confrontaciones Terapéuticas una de las mejores opciones para especializarse en ginecología y medicina estética.