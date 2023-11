Una de las plataformas de fulfillment multicanal más completas del mercado, Janis, refuerza sus alianzas estratégicas en España y Portugal

Janis, una de las empresas proveedoras líderes de software SaaS para cadena de suministro y fulfillment de órdenes de múltiples canales de venta, digitales y físicos en América Latina, refuerza su programa de alianzas estratégicas en España y Portugal para acelerar su expansión global.

Janis es la empresa en la que confían sus operaciones grandes retailers y gigantes en Latam como Walmart, Carrefour, Chedraui o Cencosud. En 2022 procesó más de 18 millones de pedidos y facturó por encima de los USD 4 millones.

Si bien la “especialidad de la casa” es el retail de supermercados/grocery, también gestionan su logística integral a través de esta plataforma empresas del sector farmacéutico, electrodomésticos, moda, home & deco y artículos de oficina, tanto en el ámbito B2c como B2b. Janis permite la administración inteligente y la simplificación de procesos logísticos de cada instancia del proceso de fulfillment, reduciendo costes y tiempos operativos, a la misma vez que permite una trazabilidad completa de la operación y monitoreo en tiempo real.

En 2018 llegaron a Europa a través de la cadena de supermercados catalana Ametller Origen. En la actualidad trabajan también con otros minoristas en España como Verdecora y La Sirena, al mismo tiempo que se encuentran cerrando acuerdos con importantes compañías del antiguo continente.

Recientemente, la empresa se asoció con Lucens Capital, una reconocida firma de inversión privada para acelerar su expansión global, incrementando su presencia en Europa y Estados Unidos, y planea quintuplicar su facturación en los próximos 3 años.

En este escenario, Janis se encuentra potenciando su red de alianzas estratégicas tanto en Latinoamérica como en Europa. Al respecto, Virginia López, Outreach & Partnerships Manager de la empresa comenta que “contar con una red sólida de partners no solo mejora significativamente la experiencia de nuestros clientes actuales, sino que también impulsa el crecimiento de nuestros negocios a nivel global, a la vez que nutre y fortalece a todo el ecosistema de comercio digital”.

Mejorar la experiencia del cliente es una de las prioridades de Janis, solución que opera como un gestor de logística integral que permite administrar eficazmente las operaciones de todos los canales de venta. Esto lo logra a través de su integración con las principales plataformas y marketplaces del mercado, lo que le permite centralizar perdidos de manera unificada y eficiente, resultando en una experiencia de usuario superior.

“Actualmente, estamos integrados con algunas plataformas líderes como Prestashop, Adobe Commerce, Shopify, SalesForce Commerce y VTEX, así como canales alternativos como Uber, Glovo, marketplaces como Amazon o bots de venta, entre otros, al mismo tiempo que seguimos sumando alianzas con partners estratégicos como es el caso de Webimpacto”, comenta López.

En 2024, la empresa planea fortalecer estas alianzas existentes y, al mismo tiempo, desarrollar nuevas relaciones con partners que busquen agregar un valor sustancial a sus clientes. "Estamos particularmente interesados en crear alianzas con expertos en comercio digital y tecnología para el retail en permanente evolución. No solo para ayudarlos a potenciar su negocio, sino a dar soluciones de la más alta calidad posible", menciona López.

También planean expandir su presencia en los principales puntos de encuentro del retail digital y, al mismo tiempo, fortalecer su equipo y extender su red de socios en la región. “Esto no solo respalda nuestra expansión en el mercado europeo, sino que también contribuye al desarrollo continuo de un próspero ecosistema de comercio digital”, concluye la representante de Janis.