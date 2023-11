Compramos Tu Siniestro y la venta de coches en cualquier estado

Un coche siniestrado, averiado o en mal estado significa una pérdida de dinero significativa para su propietario, especialmente, si este no tiene los recursos necesarios para repararlo o comprar uno nuevo. Además, muchos seguros no cubren todo tipo de daños realizados a un vehículo, por lo que dependiendo de la situación el dueño puede verse sin ningún tipo de apoyo financiero.

Sin embargo, en Compramos Tu Siniestro las personas pueden vender su coche al desguace sin importar el estado en el que se encuentre, recuperando parte de sus inversiones y solucionando el problema con rapidez.

Compra de coches con siniestro Compramos Tu Siniestro es un desguace autorizado online que compra los coches de sus clientes en cualquier estado (accidentado, averiado, embargado, de segunda mano, con siniestro, etc.).

Actualmente, la plataforma ofrece una tasación gratuita del vehículo para que sus usuarios puedan conocer cuánto obtendrán tras vender coche desguace. De esta manera, pueden decidir desde la comodidad de su hogar y de manera rápida si desean realizar la venta o no de su siniestro.

El proceso de tasación es muy sencillo, ya que Compramos Tu Siniestro solo necesita la matrícula y el CP para calcular el presupuesto final. Además de esto, la plataforma paga el dinero acordado por completo a sus contratistas y realiza una recogida gratis del coche a domicilio. Asimismo, esta empresa y su equipo se encarga de todos los trámites necesarios para dar de baja al vehículo de forma profesional, legal y autorizada. Es importante destacar que esta plataforma ofrece sus servicios a diversas zonas de España, incluyendo Madrid, Barcelona, Alicante, Murcia, Málaga, Valencia, Canarias, Asturias, Toledo, Girona, Sevilla, entre otros.

¿Cómo es posible vender un coche en mal estado? La DGT o Dirección General de Tráfico permite la venta de coches con embargos, pero es necesario llevar a cabo ciertos trámites complejos dependiendo de la entidad que los ha embargado.

Compramos Tu Siniestro se encarga de realizar todos estos trámites e informa a sus clientes cuando los procedimientos han finalizado para entregarles la tasación acordada. La razón por la que pueden hacer esto con tanta precisión y efectiva es que tienen más de 30 años de experiencia en el sector automovilístico y de desguaces. Esta empresa también compra coches cuyas averías son muy difíciles o costosas de reparar y no resultan rentables para los conductores. Esto aplica incluso para coches viejos y modelos anteriores de los cuales sus clientes desean deshacerse con rapidez y sin muchos trámites.

En Compramos Tu Siniestro también es posible vender un coche que ha sufrido de un siniestro irreparable y resulta más beneficioso para el propietario llevarlo a un desguace.

Compramos Tu Siniestro recoge el coche de sus clientes de forma 100 % gratuita y realiza todo el papeleo y los trámites necesarios para darlo de baja en la DGT y el ayuntamiento respectivo por localidad.