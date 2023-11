Reparación de móviles de todo tipo y de todas las marcas de la mano de Mundo del Móvil

A lo largo de la última década, el móvil se ha convertido en un objeto indispensable en el día a día de los ciudadanos. Estos dispositivos, disponibles en una gran variedad de marcas como Apple, Samsung o Huawei, entre muchas otras, pueden sufrir distintos tipos de averías, y cuando esto pasa, el hecho de repararlas se vuelve una necesidad para el usuario que debe remediarse lo antes posible.

Entre las problemáticas más comunes, están la pantalla rota del dispositivo, el cristal roto, un funcionamiento incorrecto del táctil, cuando no carga o enciende, problemas con la batería y también con el software. Otra avería que se da a menudo es cuando el móvil se moja. En cualquiera de estos casos, hay una solución, y para dar con ella, lo más recomendable es confiar en los servicios de empresas como Mundo del Móvil, donde son expertos en la reparación de móviles de cualquier marca.

¿Cuánto tarda en repararse un teléfono móvil y cuánto cuesta? Los clientes que acudan a esta compañía podrán recuperar su móvil averiado en el menor tiempo posible, sin gastar de más (gracias a sus precios baratos) y con garantías (de 4 meses a 1 año). De hecho, incluso pueden llegar a recibirlo el mismo día en el que entregan el dispositivo; aunque esto siempre dependerá del tipo de avería y de la disponibilidad de las piezas necesarias. En cualquier caso, los expertos de Mundo del Móvil informarán al cliente sobre el plazo de reparación estimado en el momento de dejar el móvil en el taller.

Todos sus precios incluyen mano de obra, repuesto e IVA, tratándose de un precio cerrado del cual se informará también al cliente en el taller antes de empezar a trabajar en el móvil. No existe un presupuesto único para todos los dispositivos: el coste dependerá del modelo, de la gravedad de la avería y del estado de los componentes que se hayan visto afectados.

En Mundo del Móvil, uno de los aspectos a los que dan más importancia a la hora de reparar los teléfonos de sus clientes es la originalidad de las piezas. Es por eso que trabajan día a día para disponer de un stock amplio de recambios originales para todas las marcas del mercado, no solo las más populares, sino también las menos conocidas.

Entrega y porte hasta la misma puerta del domicilio El servicio de Mundo del Móvil incluye la recogida y la entrega del teléfono al destino en el que se encuentre el cliente, en toda España. De esta manera, ayuda a que estos no tengan que desplazarse de manera física hasta sus talleres situados en Madrid, en las zonas de Las Ventas, Moncloa y Príncipe de Vergara. También ofrecen otras ventajas como la reparación sin cita previa, la posibilidad de financiamiento y calidad garantizada al ser una empresa verificada y/o avalada por consumo y confianza online.

Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei, Oppo, Realme... Sea cual sea la marca del móvil y la avería que tenga, los profesionales de Mundo del Móvil están ahí para encontrar una solución rápida y reparar el dispositivo con conocimiento y rapidez. Cerca de 14.000 reseñas positivas en Google incrementan el prestigio de esta empresa de reparación de dispositivos por la que cada vez apuestan más personas.