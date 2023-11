Encuesta Global de Gestión de Riesgos de Aon 2023

El riesgo cibernético y la interrupción de la actividad empresarial repiten como los dos principales riesgos a nivel global. En España, los líderes empresariales señalan el precio de las materias primas y los ciberataques como los dos primeros riesgos Aon, firma líder global en la prestación de servicios profesionales, ha presentado los resultados de su Encuesta Global de Gestión de Riesgos 2023, que recoge las opiniones de casi 3.000 gerentes de riesgos, directivos de alto nivel y otros ejecutivos de 61 países y territorios para identificar sus retos empresariales más relevantes.

Resultados globales

Los diez principales riesgos mundiales según la Encuesta Mundial sobre Gestión de Riesgos 2023 son:

1. Ciberataques/violación de datos

2. Interrupción del negocio

3. Desaceleración económica o recuperación lenta

4. Incapacidad para atraer o retener a los mejores talentos

5. Cambios normativos/legislativos

6. Fallo en la cadena de suministro o distribución

7. Riesgo de precio de las materias primas o escasez de materiales

8. Daños a la marca o a la reputación

9. No innovar/responder a las necesidades de los clientes

10. Aumento de la competencia

"Atraer y retener a los mejores talentos" ocupa el nº4 a nivel mundial, después de no estar entre los 10 primeros en 2021, lo que muestra un cambio en la forma en que los gerentes de riesgos ven el capital humano hoy en día. Los ciberataques y violaciones de datos siguen siendo el nº1 en la encuesta de este año, tanto a nivel mundial como en Norteamérica, escalando también al primer puesto en Europa y Asia-Pacífico. La interrupción del negocio sigue siendo el riesgo número dos desde la encuesta de Aon de 2021, lo que refleja la realidad de que estos eventos están aumentando y pueden afectar a múltiples sectores y empresas a la vez. El clima (nº17) y la inteligencia artificial-IA (nº49) están ausentes de los 10 primeros, lo que sugiere una falta de concienciación sobre el impacto potencial de estas cuestiones.

Resultados en España

Los líderes españoles difieren ligeramente al señalar los principales riesgos a los que se enfrentan.

1. Riesgo de precio de las materias primas o escasez de materiales

2. Ciberataques/violación de datos

3. Cambios normativos/legislativos

4. Interrupción del negocio

5. Incapacidad para atraer o retener a los mejores talentos

6. No innovar/responder a las necesidades de los clientes

7. Aumento de la competencia

8. Desaceleración económica o recuperación lenta

9. Fallos en la cadena de suministro o en la distribución

10. Escasez de mano de obra

"Las empresas se enfrentan a una mayor volatilidad derivada de la dificultad para retener y atraer talento, la inflación, la subida de tipos de interés, el mayor impacto del cambio climático y los conflictos geopolíticos. En España, el riesgo de precio y escasez de las materias primas es el primer riesgo, reflejando la dependencia exterior y la criticidad de las cadenas de suministros. Por otro lado, el ciberriesgo sigue siendo una de las mayores preocupaciones para las empresas del país, al ser uno de los que sufre mayor número de ataques, y cada vez más sofisticados", afirma Erlantz Urbieta, Managing Director de Aon España.

El informe completo de la Encuesta Global de Gestión de Riesgos está disponible aquí.