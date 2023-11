David Avante y su desafío a la poesía contemporánea en 'Di-vertimentos y poemas no divertidos'

En un mundo donde la poesía se encuentra en constante evolución, David Avante emerge como una figura disruptiva con su última obra, en la que promete redefinir las fronteras de la expresión poética actual En el vasto panorama literario, a menudo es difícil encontrar voces que verdaderamente rompan moldes y ofrezcan perspectivas frescas. El escritor David Avante se sitúa en esta rara categoría con Di-vertimentos y poemas no divertidos. Este libro no es solo una colección de poesía; es una declaración audaz, un desafío a la convencionalidad y una invitación a la reflexión.

Avante ha construido un puente entre lo clásico y lo moderno, utilizando tanto formas tradicionales como innovaciones revolucionarias. Sus «di-vertimentos», que mezclan elementos prosaicos del día a día con la poesía, crean un efecto inesperado y profundamente conmovedor. Este enfoque único permite a los lectores experimentar lo cotidiano desde una perspectiva completamente nueva, revelando la riqueza y complejidad escondidas en los detalles más mundanos de la vida.

La originalidad de Avante se manifiesta de manera más evidente en su capacidad para transformar objetos y conceptos ordinarios, como noticias, letreros, refranes, diccionarios o telegramas en algo extraordinario y en reflexiones llenas de ironía y misterio, demostrando su habilidad única para ver más allá de lo aparente.

"Es difícil descubrir cómo o dónde se origina una idea. Se suele pensar que las novedosas emergen con un chispazo repentino. Pero en verdad necesitan un caldo de cultivo, un ambiente favorable en el cual uno se ha movido por mucho tiempo. […] Pienso que ese giro inesperado puede atraer la atención del lector en el sentido de llevarlo por un camino no explorado", menciona el autor.

En contraste con los «di-vertimentos», la segunda parte de su obra muestra un profundo respeto y dominio de las formas poéticas clásicas. Aquí, Avante demuestra que su destreza no se limita a la innovación. Sus poemas en verso libre son testimonios de su habilidad para manejar el ritmo, la métrica y la emoción, abordando temas universales como la vida, el tiempo, la nostalgia y la tristeza.

"Estas dos formas actúan por contraste, permitiendo reflexionar de dos modos sobre temas similares. Es como una comida con dos platos de sabor contrapuesto, pero unidos por su condición de alimento, en este caso, para el espíritu".

Di-vertimentos y poemas no divertidos es más que un libro; es una experiencia. Avante no solo ofrece poesía, sino también un desafío: el de abrir la mente y el corazón a nuevas formas de ver y entender el mundo. Es una obra que merece ser leída con atención y reflexión, una que invita a cuestionar y a deleitarse con el juego de palabras y emociones.

"El paso del tiempo es doloroso, por todo lo que se deja atrás y se va transformando en algo rígido que pesa en la conciencia de tan diverso modo. […] Así, a veces es inevitable sentirse como mero espectador de una vida que nos supera. Una vida inasible que se escurre como arena entre los dedos", explica.

Esta obra no solo destaca por su originalidad y maestría técnica, sino también por su capacidad de conectar con los lectores en un nivel profundo. David Avante se ha establecido como un poeta y alquimista de las palabras, cuya obra introduce una forma novedosa en el panorama de la poesía contemporánea.

Di-vertimentos y poemas no divertidos es un tesoro para aquellos que buscan dentro de este género algo más que meras palabras; es una invitación a explorar los límites del lenguaje y los sentimientos de manera que ejerzan de vehículo para el descubrimiento personal y colectivo. Los lectores que se sumerjan en esta obra encontrarán una poesía que desafía, se burla y conmueve, que se mueve con agilidad entre lo lúdico y lo profundo, lo cotidiano y lo trascendente. En definitiva, una obra que redefine lo que significa la poesía en esta época, una verdadera celebración del poder de las palabras y de la imaginación.

Di-vertimentos y poemas no divertidos está disponible en librerías.

«Di-vertimentos y poemas no divertidos», de David Avante