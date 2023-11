Marc Merrill asume nuevo cargo como director de Producto en Riot Games

Supervisará la visión de Riot en todo su ecosistema, incluyendo títulos, experiencias de juego e investigación y desarrollo Riot Games, la desarrolladora y distribuidora de videojuegos conocida por League of Legends (LoL) y VALORANT, ha anunciado hoy que el cofundador de Riot y antiguo codirector ejecutivo Marc Merrill se encargará de supervisar los ecosistemas de todos los productos de Riot Games en su nuevo puesto de director de producto.



Como director de producto, Marc dirigirá la visión de los ecosistemas de cada juego y ayudará a consolidar el rumbo futuro de LoL, VALORANT, Teamfight Tactics, Wild Rift, Legends of Runeterra e I+D en Riot. Bajo la supervisión del director ejecutivo Dylan Jadeja, volverá a ser responsable de coordinar la estrategia de producto general y de asegurarse de que la experiencia de juego, los esports y las experiencias de entretenimiento de todos los juegos están en consonancia para ofrecer a los jugadores el mejor resultado posible.

"En esta nueva etapa de Riot, nuestro objetivo es volcar todos nuestros esfuerzos en nuestro compromiso con los jugadores y continuar nuestra transición: de ofrecer videojuegos como servicio a ofrecerlos como una experiencia completa para jugadores", afirma Jadeja. "Marc cuenta con una increíble capacitación para dirigir este nuevo y mejorado enfoque en representación de los jugadores. Colaboró en la creación desde sus inicios y ha trabajado por hacer realidad nuestra misión durante años. Le importa verdaderamente nuestra identidad y qué significamos para los jugadores. Además, posee una profunda comprensión de lo que transmiten nuestros productos. Y, lo que es más importante, Marc comparte nuestra visión estratégica en cuanto a la unificación de nuestros juegos, esports y entretenimiento para convertirlos en una experiencia para jugadores que va más allá de la suma de sus partes. No seríamos la compañía que somos hoy sin su liderazgo, y es para mí un honor y una alegría que asuma este cargo tan importante".



Este nuevo rol fortalecerá la futura estrategia de producto de Riot tras una expansión de sus productos en los últimos cinco años, con el lanzamiento de videojuegos shooter y de estrategia, la expansión a dispositivos móviles y Arcane, la serie de animación galardonada con un premio Emmy. La experiencia y la filosofía de Marc, que consiste en priorizar al conjunto de jugadores, hacen que él sea la persona más indicada para promover su enfoque hacia la audiencia. Se asegurará de la continua evolución de la autenticidad de la narrativa y de las experiencias de juego centradas en el jugador en todos los títulos y productos de Riot, interactuando con los usuarios de nuevas y gratificantes formas.

"Estoy encantado de tener la oportunidad de ayudar a Riot a ofrecer experiencias realmente especiales a sus jugadores", asegura Merrill. "En un mundo lleno de opciones de entretenimiento increíbles, los jugadores quieren juegos extraordinarios y eso es lo que buscamos crear".Antes de ser nombrado director de producto, Marc era el presidente de la sección de juegos de Riot, donde trabajó estrechamente junto a otros líderes de juegos en la estrategia general del portfolio de Riot.



Desde la fundación de Riot en 2006, Marc ha asumido diversos roles de liderazgo importantes, incluidos el de primer presidente de Riot y primer productor ejecutivo de League of Legends, convirtiéndose así en codirector ejecutivo. Tuvo un papel decisivo en la formación de los esports de Riot y las campañas de entretenimiento, y a día de hoy es copresidente de Riot junto al cofundador Brandon Beck.Marc, natural de Los Ángeles, no solo resultó crucial en la creación de Riot y League of Legends, también fue productor ejecutivo de Arcane, forma parte de diversas organizaciones benéficas (incluida Unite America, de la que es codirector). Además, trabajó junto a SoLa Impact para financiar la creación y las operaciones del centro tecnológico y de emprendimiento de SoLa Technology, cuyo objetivo es inspirar a la próxima generación de desarrolladores de videojuegos, jugadores de esports, profesionales de la industria tecnológica, líderes y emprendedores de la comunidad negra y latina, todo ello de forma gratuita para residentes del sur de Los Ángeles. Marc y su mujer, Ashley, llevan 14 años casados y tienen dos hijos..