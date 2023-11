Clínica Ferraro: la medicina estética de vanguardia sin hospitalización y en un solo día

En Navidad o verano, es tendencia mundial tomar muchas fotografías y selfies que se comparten en redes sociales, se quiere lucir lo mejor posible en estas imágenes, verso bien provoca un sentimiento de seguridad, de empoderamiento y de felicidad. Muchas veces el miedo a las cirugías y retoques paraliza a muchas personas, pero eso ya forma parte del pasado Tratamientos de última generación, de un solo día y no invasivos para remodelar el cuerpo y el rostro esta Navidad. La alternativa a la liposucción, luciendo un abdomen terso y natural. Eliminación de los signos de envejecimiento en la mirada en un día.

Muchas son las personas que han esperado a que llegue una alternativa segura y efectiva para disfrutar de una remodelación corporal definitiva, ya que el miedo a la anestesia general, la hospitalización y a unos resultados no del todo convincentes, por la flacidez que presentaban algunas zonas del abdomen tras la liposucción, generaba cierto recelo en muchas personas que deseaban mejorar su aspecto, pero hoy, todo esto es cosa del pasado.

El futuro de la estética ya es una realidad con los tratamientos de última generación como alternativa real a la liposucción. Se trata de un procedimiento no invasivo y seguro, aplicado por un equipo médico colegiado, el cual, permite reducir la grasa acumulada y tensar la piel en una sola sesión, por lo que el abdomen, tras el tratamiento, muestra su tersura natural.

Este método, que ya aplican en Clínica Ferraro, se enfoca en áreas específicas del cuerpo, como caderas, glúteos, abdomen, cara interna de los muslos, rodillas, tobillos, brazos, axilas, así como en áreas faciales como el mentón y la papada, ofreciendo resultados definitivos en una sola sesión, sin necesidad de anestesia general ni hospitalización, un tratamiento que reduce tallas de forma segura y sin complicaciones.

Igualmente, como novedad en el mundo de la estética, es interesante mencionar un tratamiento flash denominado Bright Eyes by Ferraro, que mejora la apariencia de la mirada y logra un aspecto rejuvenecido al regenerar y redensificar el área de los ojos, suavizar las arrugas y eliminar los signos de envejecimiento.

Se trata de una nueva innovación médica que combina tratamientos que sin ninguna cirugía y en un mismo día, solucionan problemas como los párpados caídos y la falta de luminosidad.

Estos nuevos tratamientos, que han llegado para quedarse, priorizan la salud de los pacientes, y por ello, no son invasivos. Llegan a España de la mano de Clínica Ferraro, que implementa en sus tratamientos tecnología de última generación en tratamientos avanzados de medicina estética, siempre respaldados por profesionales con una amplia experiencia en el sector y conocimientos sobre las últimas tecnologías y tratamientos.

Ubicada en la calle Serrano número 61, Clínica Ferraro cuenta con más de 11 certificaciones europeas y norteamericanas en aparatología de última generación; posicionada como referente en el campo de la medicina estética y la belleza, la clínica se destaca por su innovación y calidad, ofreciendo los últimos tratamientos al alcance de todos.

Clínica Ferraro cuenta con una plantilla de profesionales de primer nivel:

Thelmo Muñoz Rojas

Médico Cirujano

Máster Medicina Estética por la Universidad Complutense de Madrid

Médico Formador e Inyector, especializado en Armonización Facial y Técnicas Avanzadas de Toxina Botulínica.

Doctora Ximena Ríos

Médico cirujano por la Universidad Mayor de San Simón

Postgrado como Médico de Familia y Geriatra.

Máster en Tricología y cirugía Capilar por la UDIMA

Máster en Medicina Estética por la Universidad Rey Juan Carlos.

Doctora Esperanza Martínez

Graduada en Medicina por la Universidad de Murcia.

Máster en Medicina estética, nutrición y envejecimiento por AMIR.

Máster en Trasplante Capilar por la TECH.

Tomas Zamora

Licenciado en medicina y cirugía en el año 1999 además de médico por vocación es médico especialista en Medicina Estética, Cosmética y Antienvejecimiento. Miembro de la SEME (Sociedad Española de Medicina Estética), ponente y docente en la materia.

