Toyota RAV4 GR SPORT, una incorporación a la gama con unos rasgos estilísticos y de equipamiento que expresan el carácter deportivo

El Toyota RAV4 se ha situado siempre a la vanguardia del mercado, desde que diera vida al concepto de todocamino recreacional, muy versátil y fácil de conducir, hace ya casi 30 años. Hoy sigue consolidado como el todocamino más vendido del mundo, y también es uno de los modelos más vendidos de todos los tipos y clases. Año tras año, Toyota se ha asegurado de que el RAV4 se adelante en lo que a gustos y preferencias de los clientes se refiere, adoptando nuevas tecnologías y principios de diseño para mantener al día el atractivo y las capacidades del vehículo. El más reciente capítulo en la historia del RAV4 es el RAV4 GR SPORT, una incorporación a la gama con unos rasgos estilísticos y de equipamiento que expresan el carácter deportivo y la sofisticación que inspira TOYOTA GAZOO Racing, el centro neurálgico de la misión de Toyota de crear vehículos cada vez mejores a través del automovilismo deportivo.

El apellido GR SPORT ya se ha aplicado con éxito a un amplio abanico de otros modelos Toyota, desde el Yaris, el Toyota C-HR o el Corolla, hasta el poderoso pick-up Hilux. El RAV4 toma ahora el relevo con su propio e inimitable estilo. Y ahora llega este acabado GR Sport a la gama RAV4 Plug-in. Al igual que en el RAV4 GR SPORT Electric Hybrid, los acabados GR SPORT no se limitan a la modificación de elementos estéticos, ya que están orientados a un cliente que busca una experiencia de conducción más emocionante y deportiva. En el caso del RAV4 Plug-in GR SPORT, esta experiencia se logra gracias a una nueva configuración de la suspensión, tanto delantera como trasera. Se ha modificado de tal forma que se aumenta la rigidez y se rebaja la altura, dando un plus de deportividad al modelo.

Los cambios estéticos que ofrece el acabado GR Sport son unas llantas exclusivas GR SPORT de 19”, un nuevo diseño de la parrilla frontal y el paragolpes trasero. En ambas partes encontramos, además, el característico anagrama GR SPORT. Mejoras en la tapicería de cuero sintético y alcántara exclusiva para este acabado, así como anagrama GR SPORT en el volante.

En cuanto a la disponibilidad de colores es muy amplia, destacamos el Bi-tono rojo emoción, disponible en exclusiva en el acabado GR SPORT, pero también hay en Bi- tono Blanco Perlado, Bi-tono Plata Luna, Bi- tono Gris Grafito y Bi-tono Azul orión. Además, el RAV4 Plug-in GR SPORT cuenta con un diseño de los faros de proyector LED, las luces antiniebla, de LED en el acabado Style Plus, y el interior, con nuevos conectores USB-C, iluminación LED para todo el habitáculo y asiento del pasajero con ajustes eléctricos en la versión Style Plus.

El RAV4 Plug-in GR SPORT ya está disponible en la Red Oficial de Concesionarios de Toyota España desde 54. 250 € la versión 300PH Advance o por únicamente 360 €/mes con Toyota Easy, con 4 años de garantía y 4 años de mantenimiento.

La frase de película “Si pone a este chico frente al volante, no hay nada que no pueda hacer”- Del film Drive