La radio de salud, un hilo musical y divulgativo para entornos de espera de salud

Los entornos de espera hablan; incluso si albergan espacios silenciosos están enviando un mensaje a los visitantes. En estos casos, la idea captada por los o las pacientes puede no ser la más apropiada. Por esa razón, la adopción de un canal musical y divulgativo puede ser una excelente idea.

Bajo estas premisas trabaja el equipo de la firma Ondeón Salud, especializados en diseñar canales, hilos musicales y radios corporativas para entornos o salas de espera relacionados con la salud. Se trata de una herramienta creada, no solo para mejorar los entornos sonoros rompiendo el silencio, sino también contribuyendo a que estos espacios sean tranquilos, sosegados y agradables.

Espacios que necesitan un entorno sonoro Los expertos de Ondeón señalan que existen espacios especialmente adecuados para la creación de un entorno sonoro que contribuya a generar sinergias.

Por ejemplo, en las salas de espera de centros médicos, de salud u hospitales, el canal musical y su contenido dependerá siempre del entorno en el que va a transmitirse.

Una sala de espera de urgencias, una sala de una clinica pediatría o del servicio materno infantil, el uso de hilos musicales y divulgativos es muy aconsejable y reconocido por pacientes, ya que les permite estar informados al tiempo que consideran que el tiempo les ha pasado, no salo más rapido, sino más ameno, reduciendo ne muchos casos, la tensión (si la hubiese).

Lo más importante es diseñar el contenido apropiado para cada caso. Además, explican que el hilo musical de una sala de espera de un dentista dista muchísimo del creado para un centro de salud o el de un spa. Por esa razón, siempre hay que diseñar una propuesta personalizada.

Las estrategias de Ondeón están concebidas como una estrategia de comunicación que se basa en un contenido creativo y divulgativo para alcanzar determinados objetivos. Asimismo, cada propuesta se basa en una investigación previa de las metas del entorno, del tipo de público y del lo que se pretende con ello.

Algunos productos de Ondeón Además de otros tipos de negocio, Ondeón dispone de especialidades específicas para determinados espacios como los que se ha comentado en párrafos anteriores.

Un ejemplo de ello es Ondeón Salud, que es definida por los profesionales como una poderosa herramienta de audiobranding diseñada para entornos de espera en centros clínicos y hospitalarios. A través de este canal, se divulga contenido e información sobre los servicios del hospital, generando un ambiente de exclusividad y ameno para quienes esperan pacientemente.

Otro de los productos destacados de la marca es Ondeón Farma, un recurso de Digital Signage que constituye una poderosa herramienta de comunicación corporativa. Por medio de este canal de audio, las farmacias pueden divulgar contenidos e información vinculada al tema de la salud. En el contenido también se pueden promocionar los servicios y reforzar la imagen de la marca.

Por otro lado, los representantes de Ondeón señalan que para la creación de estos canales e hilos musicales disponen de un equipo multidisciplinario. Este grupo está integrado por copys, creativos, locutores, desarrolladores informáticos, técnicos de audio y musicólogos, asesores en comunicación, expertos en marketing y publicidad. Además, cada estrategia es distinta, lo cual resulta en un canal musical exclusivo para cada negocio.