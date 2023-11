Gestión de servicios TI para las empresas de la mano de Towers IT

En el entorno empresarial moderno, las tecnologías de la información (TI) representan un elemento crítico para los negocios. Cada vez son más las compañías que deciden integrar estas herramientas en sus operaciones cotidianas, por lo que necesitan un proveedor eficaz de servicios TI para satisfacer esas necesidades.

Una de las mejores soluciones en este tipo de servicios se encuentra en Towers IT, una empresa especializada en estas herramientas tecnológicas. Su objetivo es trabajar continuamente para poner a disposición de sus clientes las soluciones más avanzadas en el mercado, a fin de resolver sus diferentes necesidades.

Servicios que aportan una perspectiva integral de la infraestructura tecnológica empresarial Towers IT es una empresa que ofrece un amplio espectro de servicios TI, por medio de las herramientas tecnológicas más avanzadas en el mercado internacional.

Una de las principales áreas de este abanico de servicios es el assessment, el cual implica una evaluación integral del ecosistema tecnológico de la empresa. Para ello, utiliza criterios y herramientas que aportan un análisis objetivo del cliente, en relación con el uso de sus aplicaciones y sistemas tecnológicos. Esto les permite determinar aspectos como la situación actual de su infraestructura, posibles duplicidades en sus aplicaciones instaladas, los servidores o servicios que más recursos consumen e incluso, entre otros, aspectos, la posible obsolescencia de su hardware.

Con estas observaciones, elaboran un plan de optimización en el uso de herramientas IT. Para ello, trabajan con marcas altamente reconocidas en la provisión de estas soluciones. Sin embargo, la empresa es completamente independiente de estos o cualquier otro fabricante. Esto garantiza que sus propuestas de optimización o transformación digital son fruto de un análisis objetivo, y no de acuerdos de distribución con una u otra marca. Así, evitan implementar productos ligados a intereses particulares que no guardan relación con las necesidades reales de sus clientes.

Herramientas adicionales para potenciar la gestión en TI de las empresas Para quienes no necesitan un proveedor directo de servicios TI, el equipo de Towers IT también ofrece soluciones a modo de consultores independientes. Este servicio se basa en tres pilares clave, la identificación de los procesos funcionales de cada negocio, la localización de los servicios tecnológicos en los que se sustentan sus procesos y, finalmente, la determinación de la infraestructura tecnológica que estructura cada servicio.

Con esta base, buscan elaborar una evaluación real de la situación actual de la empresa, junto con las posibles áreas de mejora para su modelo de gestión en TI. Además, proporcionan soluciones avanzadas para potenciar esas mejoras, como virtualización de procesos, plataformas Cloud, sistemas de hiperconvergencia, SaaS, IaaS y varias otras herramientas.

Adicionalmente, destacan sus servicios de preventa, una opción disponible para sus partners y clientes más fieles, la cual ofrece varias facilidades y prestaciones adicionales en cuanto a sus soluciones TI. Asimismo, sobresalen sus servicios de posventa, destinados a mejorar continuamente la experiencia del cliente y sus respectivos usuarios, tras la instalación de las diferentes herramientas en el catálogo de servicios de Towers IT.