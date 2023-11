Trucos para añadir estilo a cualquier look este invierno con colgantes de plata

Con la llegada del invierno, se utilizan muchas capas de ropa y se suele caer en el error de pensar que no hay forma de utilizar las joyas. Pero la realidad es que se pueden combinar diferentes tipos de collares de plata, así como otros diseños para dar un toque de elegancia a las prendas de invierno.

Específicamente, la joyería de plata sigue estando en tendencia este año, es por ello que la tienda online Enigma Plata ofrece una gran variedad de diseños realizados en este material.

Combinar collares con looks de invierno A la hora de elegir un collar, es importante tener en cuenta el estilo que se quiere llevar. Si el look es sencillo, un collar llamativo será una buena opción para darle un toque de personalidad. Por el contrario, si la ropa es más llamativa, un collar sencillo será más equilibrado.

Otra opción es combinar capas de collares. Esta tendencia está muy de moda y puede dar un efecto muy favorecedor. También se pueden combinar los collares con pendientes, pulseras y anillos para crear un conjunto completo.

Para las personas más atrevidas, también está la opción de combinar la plata con otros metales, como el oro o el cobre. Este contraste de colores puede crear un look muy original. Por último, las piedras preciosas y los minerales nunca pasan de moda y siempre aportan un toque de elegancia.

Cuidar la plata para que siempre esté como nueva Si bien la plata sigue siendo un material sumamente utilizado en la joyería actual, muchas personas desconocen la manera de cuidar sus collares y demás accesorios para que duren mucho tiempo.

Para empezar, lo principal en el cuidado es la limpieza. Cuando el collar comienza a presentar suciedad, se puede conseguir un paño de microfibra o uno especial para pulir joyas. En un pequeño envase, se coloca agua y jabón, que puede ser el líquido para platos; luego, se introduce el paño y se agita hasta conseguir la espuma; después, se debe frotar a lo largo de todo el collar para eliminar toda la suciedad.

Es importante destacar que el movimiento debe ser lineal, porque si se hace en forma circular se puede rayar la plata. Para alcanzar los espacios más pequeños, se debe utilizar un hisopo con la misma mezcla de jabón. En el caso de los collares más exclusivos y elegantes, se puede acudir a un profesional para que se encargue de hacer el trabajo de limpieza.

Por su parte, durante la temporada de frío, se recomienda utilizar productos cosméticos, así como cremas y perfumes previo a colocarse la joyería. Tras culminar el día, las piezas se deben guardar en un lugar que no esté propenso a humedad o demás elementos climáticos exteriores que puedan afectar la plata.