Los Premios Agripina reconocen internacionalmente a la agencia Puraenvidia

Puraenvidia, una de las agencias líderes de marketing, ha sido premiada en Categoría Internacional en la XIII Edición de los Premios Agripina.

Un reconocimiento por la campaña "Anywhere, Everywhere" creada para la marca de helados internacional Gioelia. Este logro sería el tercer premio de la agencia en este prestigioso festival, destacando su excelencia en publicidad y marketing digital.

La ceremonia, que tuvo lugar el pasado 23 de noviembre en Sevilla, enfatizó la importancia de los Premios Agripina como un referente en el ámbito de la comunicación en España. Habacuc Rodríguez, CEO de Puraenvidia, y Antonio Cabello, socio fundador, recibieron el premio, demostrando el compromiso y la creatividad que la agencia aporta a sus clientes.

La campaña "Anywhere, Everywhere" es un claro testimonio de la creatividad, la innovación y el alcance global de Puraenvidia. Implementada en Italia, España, Moldavia, Grecia, Rumanía y Arabia Saudí; se ha traducido a 8 idiomas y ha llegado a más de 45 tiendas de Gioelia en todo el mundo.

A través de ella, presentaron temas estacionales únicos: en primavera, las tiendas se transformaron en caminos florales para simbolizar la renovación, con guías de decoración específicas; en verano, se prometió la mejor experiencia de helado, resaltando la calidad uniforme de Gioelia; y en otoño, se ofreció a los clientes la posibilidad de ganar un viaje a Dubái, reforzando el concepto de que Gioelia está siempre con sus clientes, no importa dónde estén.

El éxito de la campaña radica en la habilidad de Puraenvidia para conectar con diversas audiencias globales, superando diferencias culturales y sociales. La agencia ha unificado a personas de distintos países en su amor por la experiencia única que ofrece Gioelia.

Puraenvidia: Impulsando el futuro del Marketing Digital Tras 13 años de expertise y sedes en Marbella, Málaga y Madrid, se ha consolidado como una agencia innovadora en el diseño y ejecución de estrategias publicitarias. Ofreciendo servicios integrales que incluyen branding, transformación digital, CRO, desarrollo web o paid media, la agencia destaca por su enfoque en outsourcing de marketing. Esta práctica permite a las empresas aprovechar la experiencia y el conocimiento especializado de Puraenvidia, optimizando recursos y logrando resultados extraordinarios. A lo largo de su trayectoria, Puraenvidia ha experimentado un crecimiento orgánico, adaptándose continuamente a las tendencias de marketing y a las nuevas herramientas y tecnologías del mercado. Hoy, la agencia es un referente en el ámbito digital, con un equipo híperespecializado y una amplia cartera de clientes nacionales e internacionales.