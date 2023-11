10 preguntas que muchas personas se hacen antes de comprar una bici eléctrica

En España, cada vez más personas toman conciencia sobre la importancia de la movilidad sostenible. De hecho, una encuesta reciente indica que el 81 % de los españoles cree que hay que incentivar los medios de transporte que resulten amigables con el medioambiente.

En particular, las bicicletas eléctricas son uno de los vehículos más usados a día de hoy. Con respecto a esto, los viajes en bici eléctrica se han incrementado un 45 % durante el último año. Además, se ha registrado un 25 % más de usuarios de estos vehículos. En este contexto, la tienda de bicicletas Sanferbike ha recopilado las 10 preguntas más frecuentes que los usuarios hacen antes de comprar una bicicleta eléctrica.

¿Qué es una bici eléctrica? Estas bicicletas incorporan un motor eléctrico que ayuda a reducir el esfuerzo y ofrece asistencia al pedalear, que según la normativa europea, se detienen cuando se alcanza una velocidad de 25 kilómetros por hora.

¿Qué usos tienen estos vehículos? Actualmente, hay distintos modelos de bicicletas eléctricas en el mercado. Por ejemplo, algunos han sido diseñados para caminos montañosos, mientras que otros resultan más adecuados para entornos urbanos o carreteras asfaltadas. Un buen asesoramiento a este respecto es fundamental.

¿Al usar estas bicicletas el ejercicio es menor? Según un estudio realizado por la revista Transportation Research Interdisciplinary Perspectives, los usuarios de bicis eléctricas recorren distancias más largas. Por lo tanto, en muchos casos queman más calorías que los que usan bicicletas tradicionales.

¿Son caras? En líneas generales, las bicicletas eléctricas tienen un mayor precio que las tradicionales. Sin embargo, los profesionales de Sanferbike comentan que el mercado se está ampliando, por lo que existen distintas opciones de presupuesto para todos los bolsillos, además de enormes posibilidades de financiación.

¿Es mejor el motor en el buje o central? Algunos de estos vehículos tienen el motor en el eje del pedalier (central) y otros en el buje trasero. Por lo general, estos últimos son más ligeros y ocupan menos espacio. En cambio, los de ubicación central pueden ser más potentes. Con respecto a esto, la elección de uno u otro modelo depende del uso que se le quiera dar al vehículo.

¿Qué potencia tienen estas bicicletas? Las normativas europeas limitan la potencia de estos motores a 250 W. Hay bicis con motores más potentes, pero se engloban dentro de las bicis tipo Speed o Speed Bikes, que superan los 25 k/h de velocidad y requieren entre otros aspectos de matriculación y seguro obligatorio.

¿Qué autonomía ofrecen? Esta característica depende de la capacidad de la batería y del uso que se haga del vehículo, siendo la pendiente recorrida fundamental. Pero por lo general, la autonomía va desde los 40 a los 80 kilómetros a grandes rasgos. También depende mucho del tipo de bici, pues una de carretera ligera y con neumáticos finos no pesa lo mismo ni ofrece el mismo rozamiento con la superficie que una de montaña con neumáticos anchos y grandes tacos.

¿Es costoso recargar una bici eléctrica? La respuesta es sencilla: no. Aproximadamente, con 8 € se pueden realizar 100 cargas. Es realmente muy económico.

¿Hay distintos modos de asistencia al pedaleo? Por lo general, las bicicletas eléctricas tienen entre 3 y 5 modos de asistencia al pedaleo. Y el modelo de asistencia es elegida por el usuario sobre la marcha, que depende del uso que se le vaya a dar, la pendiente del terreno o la velocidad que se quiera conseguir.

