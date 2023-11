Solo uno de los tratamientos contra el cáncer de próstata cuenta con financiación pública completa, según Oncoindex

En los últimos años no se han producido avances en la financiación de tratamientos necesarios para abordar esta enfermedad Solo uno de los tratamientos contra el cáncer de próstata recomendados por la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO) cuenta con financiación completa en España. De las 6 terapias recomendadas, 4 están financiadas con restricciones. Así lo refleja el último informe del Oncoindex, indicador desarrollado por la Fundación Alivia para dar a conocer el estado de la financiación pública de las terapias farmacológicas modernas de hasta 20 tipos de neoplasias.

En el mes contra el Cáncer de Próstata, esta Fundación alerta sobre el estado de financiación de los tratamientos contra el tipo de cáncer que más afecta a los hombres en todo el mundo y cuya incidencia no cesa de aumentar. Así, según datos de la Asociación Española contra el Cáncer, en 2022 se registraron en el país 35.877 casos de cáncer de próstata.

Según el Oncoindex, la valoración del acceso a los tratamientos del cáncer de próstata en España es en la actualidad de 50 puntos, 1 punto más que el acceso a todos los tratamientos oncológicos en general. Sin embargo, tan solo el 25% de las terapias oncológicas recomendadas por la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO) están en la actualidad financiadas por completo. Esta cifra ha bajado respecto al informe anterior, cuando el porcentaje de medicamentos financiados era del 28% y ha llevado a España a seguir perdiendo posiciones respecto al resto de países europeos en el acceso a los tratamientos oncológicos.

Esther Susin, responsable de programas de la Fundación Alivia, asegura que "lamentamos profundamente la situación actual de los tratamientos para el cáncer de próstata. Esta carencia de recursos para acceder a opciones terapéuticas fundamentales representa un obstáculo significativo para la atención integral de los pacientes afectados por esta enfermedad".

"El cáncer no espera, y la limitación en el acceso a tratamientos validados por entidades reconocidas como la ESMO no solo impacta la calidad de vida de los pacientes, sino que también desencadena preocupaciones significativas en cuanto a la eficacia del tratamiento y la gestión de esta enfermedad. Desde la Fundación Oncológica Alivia creemos que es fundamental garantizar el acceso equitativo y completo a los tratamientos respaldados por evidencia científica para todos los pacientes que luchan contra el cáncer de próstata", añade la dirigente.

Para su realización, el Oncoindex se basa, en primer lugar, en los fármacos registrados por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) durante los últimos 15 años. De entre estos medicamentos autorizados, Oncoindex muestra una lista de tratamientos de eficacia contrastada, incluidos en las recomendaciones de la ESMO.