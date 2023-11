Cojinetes de plástico reforzados con fibras con igus

En el competitivo sector industrial, la innovación tecnológica desempeña un papel fundamental, en este ámbito, igus emerge como líder en el desarrollo de productos altamente tecnológicos. En particular, sus cojinetes de plástico reforzados con fibras, bajo la marca “iglidur”, destacan por su eficiencia y durabilidad, consolidando a igus como una referencia ineludible en el mercado actual.

Cojinetes de plástico reforzados con fibras La gama de productos de igus es enorme, y sus cojinetes iglidur de plástico reforzados con fibras, son exponentes de su compromiso con la excelencia. Estos cojinetes ofrecen una alternativa innovadora y eficiente, superando las limitaciones de los cojinetes tradicionales gracias a su resistencia al desgaste y a la corrosión.

Lo que distingue a estos cojinetes es su estructura innovadora, fruto de una combinación meticulosa de materiales. Durante el proceso de fabricación, se fusionan tejidos de materiales minerales, como vidrio o carbón, con resinas sintéticas y otros aditivos. En el caso de los casquillos “igutex”, un resistente tejido de fibra de vidrio constituye el revestimiento exterior, mientras que una capa interior optimizada para propiedades de deslizamiento reduce la fricción en el eje.

Esta sinergia de materiales produce casquillos reforzados con fibras de alta resistencia, utilizados ampliamente en maquinaria agrícola, de construcción y minería. La incorporación de lubricantes sólidos elimina la necesidad de cuidado adicional, destacando la practicidad y eficiencia de estos cojinetes en entornos industriales desafiantes.

Diseñados para desafíos intensos La clave del éxito de igus reside en su capacidad para innovar constantemente. Con más de 100 novedades de productos al año, la compañía se mantiene a la vanguardia, ofreciendo resoluciones que surgen directamente de las necesidades de sus clientes. Su tecnología drytech, aplicada a los cojinetes de plástico reforzados con fibras, representa una revolución a nivel de industrias, alargando la vida útil de los componentes y reduciendo la necesidad de mantenimiento.

Es preciso destacar que igus no solo se limita a la producción de cojinetes; por el contrario, abarca una amplia gama de productos tecnológicos, que van desde cadenas portacables hasta sistemas de guiado lineal "drylin", la empresa busca constantemente mejorar la tecnología para sus clientes.

Con más de 50 sectores industriales beneficiándose de su experiencia, igus se erige como el socio confiable para soluciones de ingeniería avanzadas y sostenibles. Innovando con una mentalidad "Tech Up. Cost Down", la firma continúa liderando el camino hacia un movimiento más eficiente en todo el mundo, generando acciones para el cuidado ambiental, y con el objetivo de lograr una huella cero de carbono para 2025, demuestran lo comprometidos que están con lograr un futuro más limpio y eficiente.

En resumen, igus no solo proporciona productos, sino respuestas integrales para los desafíos del movimiento en la industria. Como referente en plásticos optimizados, la marca se erige como un aliado confiable, impulsando la innovación y mejorando la eficiencia en todos los sectores industriales que atiende, redefiniendo así los estándares de durabilidad y rendimiento.