Fabricación de racks industriales de la mano de Brizuela

Los racks industriales son estructuras a base de metal, elaboradas con la finalidad de soportar mercancía en un almacén o bodega. Independientemente de su tipo, los racks son un factor clave en el adecuado funcionamiento de un almacén, además de cumplir un papel primordial en la logística y cadena de suministro de cualquier empresa.

En este contexto, Brizuela es una empresa con más de 35 años dedicada a la fabricación de anaqueles, sistemas de almacenamiento y muebles para comercios, teniendo como materia prima el acero y la madera, para garantizar a sus clientes la satisfacción de sus necesidades al momento de exhibir y almacenar sus productos.

Ventajas de los racks industriales para las empresas Los racks industriales son de larga durabilidad, fácil mantenimiento y sumamente resistentes, además de ser adaptables, de acuerdo a la necesidad de cada almacén. Disponer de los racks permite una localización, inventario y organización más fácil de los elementos en almacén, al igual que una mejor distribución de los productos para poder clasificarlos y tener un control del inventario.

De la misma forma, los racks facilitan sacar el máximo provecho de todos los espacios posibles, evitando que los productos puedan sufrir algún tipo de daño y, así, entregar una mercancía de calidad. Asimismo, estas estructuras permiten una cómoda manipulación de la mercancía.

Los racks industriales son de gran utilidad para las empresas que requieren mucho espacio y necesitan tener sus productos organizados y al alcance para facilitar el rápido surtido a sus clientes. Estos ayudan a mantener todos los productos en orden y a tener un mejor control, disminuyendo tiempos y optimizando el movimiento de los productos.

Tipos de racks industriales Existe un gran número de tipos de racks industriales, estos se dividen en dos grupos: las estanterías para pallets y cargas pesadas y las estanterías para picking y cargas ligeras. Los racks para pallets, o de paletización, están diseñados para soportar cargas grandes, manipuladas a través de equipos de manutención. Estos, a su vez, se dividen en cuatro tipos.

Los racks selectivos para pallets almacenan pallets mecánicamente utilizando montacargas, los cuales acceden a las mercancías mediante pasillos que discurren paralelamente a los racks, teniendo acceso inmediato a las unidades de carga almacenadas.

Por otra parte, los racks de pasillo estrecho son versiones compactas de los selectivos estándar, creando un sistema de mayor capacidad de almacenaje y densidad sin requerir más espacio y, a su vez, ofrece una mejor gestión de almacenamiento y control del inventario de la empresa.

Este tipo de rack se compacta mediante el estrechamiento de los pasillos, logrando obtener un ahorro de espacio mayor al 40 %.

Además, los racks de doble profundidad almacenan los pallets en dos profundidades, incrementando la densidad de almacenamiento, sin embargo, no tienen acceso directo a todos los pallets almacenados. Estos deben utilizar grúas horquilla, equipadas con horquillas telescópicas que permiten un fácil y rápido acceso a la segunda paleta almacenada.

Por otra parte, los racks compactos son conocidos por ser sistemas de almacenamiento de elevada densidad, capaces de optimizar el espacio y la altura de cualquier bodega a su máxima expresión, reduciendo hasta el extremo los pasillos de trabajo del montacargas. Estos sistemas de almacenaje son ideales para las empresas que dan prioridad al espacio más que al acceso directo o selectividad de todas las unidades de carga almacenadas.

Estos, a su vez, se subdividen en dos tipos de racks compactos: Drive In, recomendado para almacenes con productos homogéneos y de baja rotación de material, y Drive Through, ideales para bodegas con productos de alta rotación.

Adicional a ellos, los racks dinámicos aprovechan las fuerzas de la gravedad y el empuje para poder optimizar el almacenamiento de los pallets, utilizando el método ‘FIFO’ (primera en entrar, primera en salir). Es conocido como el mejor sistema de almacenamiento para bodegas que necesitan de una rotación de stock perfecta y un buen aprovechamiento del espacio.

Los racks móviles son conocidos como la solución de almacenaje en la cual la estructura metálica se monta sobre bases móviles, o chasis, que son guiados mediante carriles fijados en el suelo, siendo ideales para bodegas frigoríficas gracias a la reducción de volumen total al enfriar.

Por último, los racks de picking, también conocidos como para cargas manuales, son utilizados para almacenar productos que, por lo general, son menos pesados y voluminosos, como cajas, piezas u otros productos de bajo peso. Si bien este tipo de rack no necesita equipos de manutención o elevación, es posible combinarlos con sistemas de paletización, haciéndolos más versátiles para una bodega. Estos suelen ubicarse en zonas de preparación de pedidos, zonas de mantenimiento o espacios de archivo, dentro de las bodegas.