El nuevo centro afiliado en Fuerteventura para pasar el Oxford Test of English en Puerto de Rosario

El Oxford Test of English (A2, B1, B2, C1) está ganando rápidamente popularidad entre los estudiantes de Fuerteventura como una opción preferida para la certificación del idioma inglés.

Este test es aceptado en diversas oposiciones, cuenta con la aprobación de un centenar de universidades y resulta válido para acceder al programa Erasmus de la Unión Europea. Además, cuenta con el reconocimiento de instituciones prestigiosas como CRUE Universidades Españolas y ACLES (Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior). Para pasar el Oxford Test of English Fuerteventura, es posible acceder al centro afiliado de la academia Inglessa en Fuerteventura: El Rincón de idiomas en Puerto del Rosario, en el corazón de la isla.

¿Cómo es el test de inglés de Oxford en Fuerteventura? Para obtener esta certificación residiendo en la isla de Fuerteventura es necesario ponerse en contacto con El Rincón de Idiomas, centro afiliado de la academia Inglessa. Este establecimiento realiza convocatorias todos los meses. Esta prueba se realiza de manera 100 % online e incluye la evaluación de 4 habilidades distintas: reading, listening, writing y speaking. En particular, la parte de speaking se efectúa sin examinador ni pareja. Al mismo tiempo, los ejercicios de listening se llevan adelante con auriculares de cancelación de ruido. Gracias a estos dispositivos es posible minimizar el estrés de los candidatos.

En cuanto a la nota final, esta se compone del promedio de las 4 habilidades mencionadas. Si el candidato no alcanza el nivel deseado puede volver a realizar solo la parte del examen en la que ha obtenido una baja calificación. En total, el test completo requiere de 2 horas y el certificado se obtiene después de 14 días.

¿Por qué cada vez más alumnos escogen el Oxford Test of English? Este test ofrece un sistema de evaluación de la gramática inglesa que resulta más accesible en el nivel de B2. Esto se debe a que no incluye la sección llamada use of english que forma parte de otros exámenes internacionales. En estos casos el alumno está obligado a aplicar estructuras gramaticales de una manera muy precisa.

En cambio, el test de Oxford evalúa las habilidades gramaticales a través de las secciones de speaking y writing. En ambos casos, los candidatos pueden elegir qué decir o qué escribir. Por lo tanto, no es necesario dominar cada una de las estructuras gramaticales, sino una cantidad suficiente como para poder expresarse con corrección.

A través del centro afiliado de la academia Inglessa es posible superar el Oxford Test of English en Fuerteventura para obtener una certificación de amplio reconocimiento internacional y acceder a múltiples oportunidades laborales y académicas.