Puntos del carnet de conducir; ¿Cómo recuperarlos?

En España, si se pierden puntos en el permiso de conducir por infracciones de tráfico, existen varias formas de recuperarlos. El carnet por puntos lleva en vigor desde el año 2006 y es posible que desde entonces se hayan perdido todos o algunos puntos. Cabe recordar que conducir sin puntos en el carnet de conducir es delito. El artículo 384 del Código Penal castiga este tipo de infracción con penas de prisión de 3 a 6 meses o con multas, prohibiendo la circulación al volante de 12 a 24 meses.

Existen varias posibilidades de recuperar los puntos del carnet que a continuación se enumeran.

1) No cometer más infracciones Si se pierde alguno de los puntos pueden volver a recuperarse al cabo de dos años, siempre que no se pierda ningún punto más durante ese tiempo. Si se consigue, se volverán a tener los 12 iniciales (siempre se recuperan 12, aunque se partiera de 8 por ser conductor novel o haber tenido que recuperar el permiso).

2) Realizar un curso de sensibilización y reeducación vial Para recuperar los puntos también se puede hacer un curso de sensibilización y reeducación vial Madrid en alguno de los centros acreditados por la DGT.

Curso de recuperación de puntos Madrid (parcial) El curso de sensibilización y reeducación vial solo se puede realizar cada dos años (en el caso de los conductores profesionales cada año).

En este curso de recuperación de puntos parcial no se realiza un examen oficial, pero la asistencia a las 12 horas de clase teórica es obligatoria.

El curso de sensibilización otorga formación muy importante y que se debe tener en cuenta a la hora de poner las manos al volante. No solo es una buena oportunidad de recuperar puntos, sino que también permitirá refrescar algunas cosas que muchas veces se olvidan o que no se tienen presentes. El contenido suele ser el siguiente:

Accidentes de tráfico: causas y problemas sociales/económicos.

Dinámica de un impacto y consecuencias para las víctimas.

Toma de decisiones al volante.

Grupos de riesgo.

Aptitudes y capacidades básicas para una conducción segura.

Factores de riesgo: velocidad, alcohol, drogas, enfermedades, sueño, fatiga, estrés.

Seguridad activa y pasiva.

Conducción preventiva.

Actuación en caso de accidente de tráfico.

La importancia del cumplimiento de las normas de tráfico.

Curso recuperación de puntos Madrid (total) El curso recuperación de puntos Madrid (total) va dirigido hacia las personas que han perdido todos los puntos y quieren recuperar su permiso de conducción, y también para aquellos que han cometido un delito contra la seguridad vial.

Si se han perdido todos los puntos del carnet, hay a disposición el curso de recuperación de puntos total. Es más largo que el curso parcial y en este caso sí que hay que realizar un examen teórico en Tráfico.

Si por la sentencia judicial se ha dictaminado la prohibición de conducir vehículos a motor por un tiempo menor o igual a 2 años, solo podrá recuperarse con un curso de sensibilización y reeducación vial específico de 24 horas distribuidas en:

Una parte común: formación general sobre seguridad vial y dinámica de grupo sobre los objetivos del curso.

Una parte específica: individualizada y orientada a las áreas en las que el conductor presenta mayores necesidades.

Una vez realizado el curso y pasado el período del cumplimiento de la condena por el delito que se haya cometido, se podrá volver a conducir.

Si por la sentencia judicial se ha dictaminado la prohibición de conducir vehículos a motor por un tiempo superior a 2 años, además de realizar un curso de sensibilización y reeducación vial específico de 24 horas, será necesario examinarse en Tráfico de una prueba teórica.

El examen oficial solo es obligatorio para aquellos que hayan perdido todos los puntos (agotamiento saldo de puntos) y los que tienen una sentencia judicial que les priva del carnet por más de dos años (24 meses). Este curso de sensibilización y reeducación vial podrá realizarse cuando hayan pasado entre 3 (profesionales) y 6 meses desde que se notificó la perdida del permiso y está dividido en dos partes, parte común y específica. Para el examen teórico es necesario inscribirse y pedir cita en la jefatura de tráfico.

Recuperar los puntos del carnet de conducir es un paso elemental para mantener una conducción segura y responsable en las carreteras.