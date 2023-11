Fersay alcanza los 70 puntos de recogida en España y Portugal

Fersay es una sociedad 100% española, empresa líder en la exportación de accesorios y repuestos para electrónica y electrodomésticos del hogar Fersay, líder en la venta de accesorios y repuestos para electrónica y electrodomésticos del hogar en el sur de Europa, celebra un nuevo hito con la expansión de su red de puntos de recogida. Con 70 puntos estratégicamente ubicados en España y Portugal, la empresa reafirma su compromiso con la accesibilidad y comodidad para sus clientes.

Desde hace más de 5 años y con el objetivo de generar más tráfico de consumidores entre sus clientes profesionales más fieles, Fersay puso en marcha el click and collect, una iniciativa muy consolidada que ya ha generado 68 puntos en España y 2 en Portugal. Todos estos puntos de recogida son comercios a pie de calle, que ofrecen todas las facilidades posibles para el cliente.

La estrategia de Fersay ha demostrado ser un éxito, con más de 5,000 usuarios que visitan diariamente su página web. Esta plataforma, alimentada por un stock de más de 150,000 recambios y más de 5,000,000 de modelos de aparatos, se ha convertido en un referente para aquellos que buscan soluciones rápidas y eficientes.

El modelo de Click and Collect implementado por Fersay ofrece beneficios tanto para el cliente como para el comercio. Con el incentivo de solo 1,90€ de gastos de envío si el cliente recoge en su comercio más cercano, Fersay asume el resto del transporte, fomentando así que el cliente final conozca al profesional más cercano a su domicilio y pueda aprovechar sus servicios.

La inversión constante de Fersay en posicionamiento online y la actualización continua de su página web han contribuido significativamente al éxito de esta iniciativa. Esto garantiza que el cliente pueda encontrar rápidamente lo que necesita, fortaleciendo la conexión entre los consumidores y los profesionales del sector.

Con este último logro, Fersay reitera su compromiso con la satisfacción del cliente y la creación de sinergias positivas entre los profesionales del sector y los consumidores finales.

Más información sobre Fersay

Fersay es una sociedad 100% española, empresa líder en la exportación de accesorios y repuestos para electrónica y electrodomésticos del hogar. Se posiciona como la primera cadena de su sector en el sur de Europa con una facturación de 11,1M€ en 2022.

Parte de su éxito reside en la capacidad de adaptación a los cambios ha hecho que la empresa haya evolucionado desde proporcionar un servicio técnico de reparación, hasta la venta de accesorios y repuestos para electrodomésticos del hogar y el PAE, especializándose también en servicios logísticos para multinacionales, canjes de garantías y la gestión completa de la red de servicios técnicos.

Ante las nuevas tendencias de consumo familiar, la compañía Fersay no deja de ampliar su catálogo de productos de marca propia formado por repuestos, consumibles y accesorios para electrodomésticos de las principales marcas del mercado, recambios para electrónica y una gama, cada día más amplia, de unos 300 productos de marca propia de pequeño aparato electrodoméstico y accesorios.

Más información en www.fersay.com