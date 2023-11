Vivir experiencias de buceo con tiburones con SevenBlue

La práctica del buceo con tiburones es una de las experiencias con mayor descarga de adrenalina para las personas que buscan salir de su zona de confort y realizar travesías en las que puedan vivir sensaciones fuertes.

Esta actividad acuática es una forma de recreación segura que ha adquirido un notable auge, gracias al deseo de los turistas de explorar lugares recónditos desde donde contemplar de cerca a estas legendarias criaturas.

En este contexto, SevenBlue es una agencia online especializada en viajes de autor alrededor del mundo que ofrece experiencias de buceo seguras y expediciones marcadas por magníficos encuentros cercanos con grandes tiburones de distintas especies.

Buceo con tiburones: una forma segura de recreación acuática Las producciones cinematográficas de Hollywood y algunas exageraciones de los comics se han encargado con los años de crear una mala fama de los tiburones. Sin embargo, la realidad es que los escualos no suelen ser caníbales y la mayoría de sus especies no representan un peligro para el ser humano.

Estas criaturas extraordinarias pertenecientes al orden de los selacimorfos se alimentan de pequeños peces e invertebrados, salvo las de mayor porte, que hacen lo propio con tortugas, focas y hasta leones marinos. Los tiburones no tienden a atacar a los seres humanos sin que exista una provocación previa y, según algunas estadísticas, muchas de esas agresiones han tenido a surfistas y nadadores como principales víctimas, con situaciones donde prevaleció el error o la negligencia.

En este contexto, el buceo es una experiencia de inmersión de confianza donde la interacción con estos animales milenarios se resume al avistamiento respetuoso tanto de sus magníficas formas como del comportamiento en el hábitat natural. En esta actividad, existen algunas pautas de comportamiento general que están asociadas al sentido común, como mantener la calma, no establecer contacto físico con los escualos y no nadar hacia ellos.

Viajes de buceo únicos y personalizados SevenBlue es una agencia especializada en la organización de travesías viajeras a medida y expediciones acuáticas. El equipo profesional de la firma ofrece una extensa gama de viajes como el tour a Fuvahmulah (Islas Maldivas), donde los turistas mediante el buceo pueden disfrutar de una interacción visual con varias especies de tiburones (tiburón zorro, gris, de puntas blancas, plateado y los siempre presentes tiburones tigre) en un contexto de playas con palmeras y lugares exóticos.

Por otro lado, el viaje a Mozambique da la oportunidad de bucear y apreciar de cerca a los tiburones ballena, leopardo, toro, tiburones de arrecife, además de delfines, mantas gigantes, tortugas y otras criaturas marinas de Praia do Tofo y el área de Ponta Do Ouro.

Asimismo, la expedición a Sudáfrica tiene como atracción central el avistamiento de la cueva de los tiburones raggies y el encuentro con múltiples ejemplares del tiburón oceánico de puntas negras.

Estas prestaciones turísticas incluyen noches de alojamiento, pensión completa (según cada opción), guías españoles y hasta asistencia en aeropuerto.

En conclusión, el servicio de SevenBlue procura cuidar hasta el más mínimo detalle para garantizar una experiencia de buceo mágica, segura y especial.