Marité Rodríguez presenta su GuíaBurros; NeuroCoaching en Buenos Días, Madrid

Para muchas personas, alcanzar la motivación y tomar consciencia de su pleno potencial es un complejo desafío, que requiere el apoyo de herramientas especializadas en desarrollo personal. Una de ellas es el neurocoaching, una práctica que ayuda a las personas a empoderarse de sus capacidades y a transformar sus vidas.

Así lo afirma Marité Rodríguez, una experta en este campo quien ha realizado varias publicaciones alrededor de esta disciplina y sus beneficios. Su experiencia y conocimientos le han permitido llegar a varios espacios mediáticos, como el programa radial “Buenos Días, Madrid”, donde recientemente dialogó sobre su texto “GuíaBurros: NeuroCoaching”.

Un diálogo con Marité Rodríguez sobre sus enseñanzas y experiencias en neurocoaching Transmitido por Onda Madrid, “Buenos Días, Madrid” es un espacio radial que aborda diversos temas de intereses para la sociedad. Entre ellos están el neurocoaching y el desarrollo personal, temáticas que marcaron el diálogo con Marité Rodríguez, quien aprovechó este espacio para presentar su “GuíaBurros: Neurocoaching. 30 días para transformar tu vida”. Esta publicación presenta varias herramientas para ayudar a las personas a comprender su verdadero potencial interior, y a definir un propósito para su vida desde su propio ser, a fin de proyectar estas capacidades hacia el exterior de forma genuina y empoderada.

En este diálogo, Marité también habló de las experiencias que la condujeron a especializarse en el neurocoaching, incluyendo no solo sus estudios en neurociencia, sino también las duras etapas que vivió al ver a varios de sus familiares afectados por enfermedades catastróficas. Estas situaciones la llevaron a reconocer la importancia de vivir con autenticidad, bajo un propósito fiel a su propia esencia, en lugar de imitar a otros o dedicarse a cumplir expectativas ajenas. Estos aprendizajes son los que busca transmitir a través de su “GuíaBurros”, donde aborda temas como el amor, la libertad, el compromiso y la gratitud, y el rol que juegan estos elementos para aprender a vivir desde la libertad de ser auténticos.

Los aprendizajes que Marité Rodríguez recoge en sus enseñanzas Para Marité Rodriguez, el neurocoaching no es un método infalible que garantiza la felicidad en unos cuantos sencillos pasos. Sus aprendizajes en este ámbito son fruto de una larga serie de duras adversidades, que le han llevado a experimentar la fatiga, el agotamiento, la enfermedad o incluso un duro proceso de divorcio.

Estas vivencias le han enseñado que la verdadera felicidad no está en elementos exteriores, como el capital o las posesiones materiales, sino en el interior de las personas, y en su capacidad de apreciar las cosas que el dinero no puede comprar, como el amor, la compañía de la pareja o el apoyo de un buen amigo.

Actualmente, todas estas enseñanzas se recogen en sus programas de neurocoaching de alto impacto, en los que ayuda a las personas a conectar consigo mismas y transformar sus vidas hacia aquello que los hace verdaderamente felices. Asimismo, forman parte de sus publicaciones, como su “GuíaBurros: NeuroCoaching”, donde comparte varias pautas y lecciones para ayudar a las personas a vivir con plenitud y autenticidad.