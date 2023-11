¿Cuál es la mejor época para instalar las placas solares y qué hay que tener en cuenta?, con Grupo MQ

Gracias a los últimos avances tecnológicos, instalar paneles solares se ha convertido en una medida ampliamente positiva para cualquier hogar. Se trata de un aporte significativo para lograr el cambio en las formas de generar y consumir energía, a la vez que representa un considerable ahorro económico.

Para su instalación, es necesario tomar en consideración algunos factores. El equipo de expertos de Grupo MQ se encarga de ofrecer tanto asesoramiento como los servicios más idóneos para cada familia, con opciones de venta y alquiler de equipos solares que permiten disponer de esta tecnología en todos los hogares.

Los principales aspectos a considerar para instalar paneles solares Aquellos paises que cuentan con una abundante cantidad de sol durante todo el año, son los más idóneos para la instalación de paneles solares. España es uno de ellos, y es por eso que en este país la demanda de este tipo de instalaciones aumenta cada año.

El mejor momento del año para instalar estas placas está relacionado con los meses en que se obtiene de ellos el mayor aprovechamiento, que para el caso de España consiste en los meses de mayo a octubre.

El otro factor fundamental a tener en cuenta es que se trata de equipos con un alto costo. Dependiendo de la cantidad de energía que se quiera producir, harán falta más o menos paneles, cuya amortización no se da sino a largo plazo.

Por este motivo, el asesoramiento es un factor clave que asegura una buena inversión. El mismo no solo tendrá que ver con la elección del equipo más adecuado, sino que deberá atender también a detalles como la orientación que cada hogar posee. La tarea de asesorar e instalar estos equipos en una cuestión que es aconsejable delegar a los especialistas.

La asistencia de Grupo MQ Para resolver de manera eficiente y segura la cuestión energética, Grupo MQ ofrece, además del servicio de asesoramiento y venta de equipos, un exclusivo plan de alquiler de paneles solares, que vuelve accesible este tipo de tecnología a aquellos que no cuentan con el capital necesario para comprar sus propios equipos. El alquiler de placas solares se presenta como una alternativa que permite ahorrar dinero en el consumo energético sin necesidad de adquirir los equipos.

El servicio de mantenimiento que esta tecnología requiere regularmente, es otro de los aspectos por los cuales el joven equipo de profesionales de Grupo MQ se encuentra entre los prestadores de este servicio que más facilidades ofrecen a sus clientes.