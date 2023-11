Servicio de gestoría por deceso, de la mano de Yo Tengo Abogado

Uno de los momentos más difíciles de la vida se atraviesa tras la pérdida de un ser querido, cuando no solo se vive una carga emocional abrumadora, sino que también se debe enfrentar una maraña de trámites legales y administrativos. Sin embargo, abordar las cuestiones burocráticas no tiene por qué suponer un peso adicional si se cuenta con un servicio de gestoría por decesos de confianza. A la vanguardia de estas soluciones, se encuentra Yo Tengo Abogado, una correduría de seguros que ha dado un paso adelante al ofrecer un servicio completo de gestoría por decesos a través de su plataforma digital de asesoramiento jurídico.

Servicio de gestoría por deceso La plataforma Yo Tengo Abogado es una herramienta completa, dado que no solo proporciona a los usuarios un acceso directo a abogados mediante chat, sino que se convierte en un recurso integral para simplificar y orientar a familiares y herederos a través de los complejos aspectos legales y administrativos que surgen tras el fallecimiento de un ser querido.

La premisa central con su servicio de gestoría por deceso es abordar aspectos esenciales que la situación demanda, tales como la obtención del certificado de últimas voluntades y la conciliación laboral por hospitalización o accidente.

Además, el equipo legal ofrece un servicio abocado a gestionar de manera completa todas las pensiones que puedan solicitarse según cada caso, ya sea la pensión de viudedad u orfandad, las pensiones de clases privadas relacionadas con funcionarios o las pensiones comunitarias y de favor familiar.

Yo tengo Abogado ofrece respaldo ante decesos Yendo más allá de la gestión de aspectos legales, Yo Tengo Abogado colabora con los usuarios para la tramitación de otras cuestiones que los familiares deberían llevar a cabo tras el fallecimiento de un ser querido. En este sentido, sus servicios de gestoría por deceso también incluyen aspectos prácticos como el borrado digital y las bajas en Hacienda y en la Seguridad Social. También ofrecen asesoramiento para llevar a cabo trámites que se deban realizar ante organizaciones bancarias, así como apoyo a la hora de gestionar impuestos y sucesiones en entidades nacionales, autonómicas y locales.

La comunicación con abogados desde Yo Tengo Abogado se facilita a través del chat y la modalidad de videoconferencia, asegurando la máxima seguridad y confidencialidad, con horarios de atención de 9 a 19 horas de lunes a viernes. Se trata de una herramienta integral de asesoría legal que proporciona comunicación efectiva entre clientes y abogados, colaborando para aliviar a los usuarios de la carga burocrática en momentos tan difíciles. De esta manera, Yo Tengo Abogado redefine la gestión legal en situaciones de duelo al proporcionar una plataforma completa que no solo guía a los familiares en cuestiones legales y administrativas, sino que también les ofrece la posibilidad de contar con asesoramiento, mediación y defensa legal, con la comodidad y accesibilidad que brinda el entorno digital.