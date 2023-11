PREMIOS INTRAMA 2023; Diversity and Wellbeing Awards, los premios más prestigiosos en Diversidad, Inclusión y Bienestar corporativo

El 22 de noviembre tuvo lugar la ceremonia de entrega de los Diversity and Wellbeing Awards otorgados por INTRAMA. Cuarenta empresas finalistas en los premios más prestigiosos en materia de Diversidad, Inclusión, Salud Laboral y Bienestar Corporativo otorgado a las empresas con mejores prácticas en este campo. Más de 130 profesionales representantes de las empresas certificadas como TOP50 DIVERSITY COMPANY y TOP30 WELLBEING COMPANY, estuvieron presentes en la ceremonia. IINTRAMA, consultora global de Recursos Humanos especializada en Formación, Consultoría y organización de eventos profesionales en materia de Diversidad y Bienestar, otorgó el 22 de noviembre los PREMIOS INTRAMA en el marco de la Gala Diversity and Wellbeing Awards, celebrados en el Hotel Eurostars Madrid Tower.

Estos premios son, desde hace años, el marco de referencia para conocer las mejores prácticas en Diversidad, Inclusión, Salud Laboral y Bienestar Corporativo a nivel nacional. Una ceremonia dirigida a profesionales líderes de las áreas de Recursos Humanos, PRL, Bienestar y Salud, RSC, RSE, Diversidad, Inclusión, Marketing, Comunicación y áreas Directivas en general, de empresas privadas e instituciones públicas.

Ejerció como maestro de ceremonias Vicente Marcos, Director General de INTRAMA: ”El objetivo de los premios es otorgar un reconocimiento a la labor de las compañías y profesionales que emplean sus esfuerzos y energías a generar espacios seguros dentro de las organizaciones, donde las políticas de Diversidad y Bienestar se convierten en un activo real en la compañía”.

La Gala Diversity and Wellbeing Awards se estructuró tres momentos clave, premios a las empresas en Diversidad, premios a las empresas en Bienestar y premios individuales:

Entrega de los DIVERSITY AND INCLUSION AWARDS: Un reconocimiento a la labor de las compañías y profesionales que emplean sus esfuerzos y energías a generar organizaciones más igualitarias y donde las políticas de Diversidad se convierten en un activo real en la compañía. Las empresas galardonadas, en orden de primer a tercer premio y en base a las categorías fueron:

GÉNERO: NTT DATA, NATURGY y EVIDEN

GENERACIONAL: AXA, ORANGE y SCHNEIDER ELECTRIC

DISCAPACIDAD: SAP, CEPSA y DIA ESPAÑA

LGBTI: GENERALI, AMERICAN EXPRESS y GE HealthCare

CULTURAL: FERROVIAL, TAKEDA y PTC Therapeutics

NO VISIBLE: ILUNION, SANTANDER ESPAÑA y LEROY MERLIN

Entrega de los WELLBEING AWARDS: Cuyo objetivo es identificar, valorar y reconocer aquellas iniciativas más relevantes que estén contribuyendo a la transformación de las organizaciones y generando un impacto en el negocio a través de la gestión de políticas de Bienestar 360. Las empresas galardonadas, en orden de primer a tercer premio y con base en las categorías fueron:

AMBIENTAL: SANITAS

EMOCIONAL: ORANGE, ILUNION y IFEEL

FÍSICO: FERROVIAL, HOWDEN y DANONE

NUTRICIONAL: CAIXABANK, BBVA y SANTALUCIA

SOCIAL: GENERALI, CIGNA y JD SPORT

TOP WELLBEING BUSSINES PLAN: NATURGY, LEROY MERLIN y ADMIRAL

Tras la cena de Gala se hizo entrega de los premios individuales que se recogen en dos categorías:

PROFESSIONAL DIVERSITY: Un premio que, en palabras de Vicente Marcos, Director General de INTRAMA, es “otorgado a un profesional que por su trayectoria, implicación e implementación de buenas prácticas en las distintas dimensiones de la DEI, posicionando a su organización como una de las empresas líderes en la materia a nivel nacional” y que en esta edición fue concedido a Úrsula Mariategui, Responsable de Diversidad e Inclusión de LEROY MERLIN.

MUJER INSPIRA: Un premio otorgado a una mujer inspiradora tanto por su trayectoria profesional como por su fuerza personal. Un momento especialmente emotivo de la velada que fue presentado en palabras de Vicente Marcos, “Otorgamos este galardón a una mujer que en sí misma hace honor al premio, cuya trayectoria hace que las palabras que diga se queden vacías, una mujer que es ENERGÍA, FUERZA, VALENTÍA y VIDA” y que fue concedido a Alba Herrero, Directora de Recursos Humanos de SAP.

Durante la gala se dieron cita más de 130 profesionales que representaban a las 50 empresas finalistas en Diversidad e Inclusión y a las 30 Empresas finalistas en Salud Laboral y Bienestar corporativo.

Desde INTRAMA seguimos apostando por la creación de entornos seguros donde cada persona pueda sentirse y expresarse como quien realmente quiere ser, siguiendo nuestro lema “Gente pequeña, en sitios pequeños, haciendo cosas pequeñas, cambiamos el mundo”.

Enhorabuena a todas las empresas finalistas, a las empresas galardonadas y a las profesionales premiadas.

Para más información se puede consultar la web de INTRAMA.