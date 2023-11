Balneario de Mondariz, anfitrión de las villas termales europeas en "The Thermal Heritage Day"

Un evento que contó con la presencia de representantes de Bath en Inglaterra, Budapest, Spa en Bélgica, Vichy en Francia y Caldas da Raiña en Portugal, así como las demás termas incluidas en la Asociación Europea de Ciudades Históricas Termales, EHTTA Balneario de Mondariz acogió el The European Thermal Heritage Day que se desarrolló en la villa termal y a la que asistieron villas termales europeas como de Bath en Inglaterra, Budapest, Spa en Bélgica, Vichy en Francia y Caldas da Raiña en Portugal, así como las demás termas incluidas en la Asociación Europea de Cidades Históricas Termais, EHTTA.

Además, vía streaming se contó con la participación de varios expertos sobre termalismo y la responsable del Balneario de Saratoga en Nueva York que albergará, el próximo año, la celebración. The European Thermal Heritage Day es un evento clave a la hora de entender la importancia de la filosofía termal que se desarrolló durante tres días con un programa de conferencias del más alto nivel, visitas y actividades paralelas para reflexionar sobre los paisajes terapéuticos en las ciudades termales, coincidiendo con el 150 aniversario de Balneario de Mondariz y la Declaración de Utilidad Pública de sus Aguas Mineromedicinales.

Jornadas en las que EHTTA presentó los antecedentes y logros de este evento que en 2023 alcanza su sexta edición y que ha sido galardonado como un ejemplo de buenas prácticas por el Instituto Europeo de Itinerarios Culturales. Una celebración que se aprobó en la reunión de enero del Consejo Ejecutivo de la ETHHA y una oportunidad para dar a conocer el hecho de que el patrimonio termal representa un fenómeno europeo muy particular, que incluye recursos naturales, culturales e intangibles. El concepto de patrimonio termal se utiliza para promover la salud y el bienestar, crear destinos turísticos originales y proteger magníficos paisajes culturales. En el Día Europeo del Patrimonio Termal destaca la importancia del patrimonio termal como una tradición centenaria en toda Europa, y para obtener reconocimiento y conciencia de los problemas que afectan el futuro de este valioso patrimonio.

Mondariz, la magia del agua

Mondariz, es un agua con historia que dio origen al municipio más pequeño del país. Una villa termal que continúa hoy en activo gracias a la recuperación de su actividad y de sus edificios por parte de un grupo de empresarios liderados por el coruñés Javier Solano Rodríguez-Losada. Una labor reconocida por los premios Mejor Balneario de España 2005 y 2006, Mejor Alojamiento de Galicia 2007 y Conde Nast Traveler que lo destaca como Mejor Spa de España.

La primera casa de baños fue construida en 1880 y a partir de ahí el Gran Hotel que, en 1900, rivalizó con los grandes balnearios de Baden-Baden, en Alemania, y Bath, en Londres. El nivel de los termalistas que acudían cada verano a Mondariz, llegó a convertir el Gran Hotel en un centro social, político y cultural del que dieron cuenta Emilia Pardo Bazán, José Echegaray o Galdós en sus escritos. Fiestas amenizadas por el cuarteto Bacarat, llegado cada año expresamente de París; reuniones políticas entre las que destaca la celebrada, en agosto de 1929, por el jefe del Gobierno español, Miguel Primo de Rivera, y el primer ministro de Portugal, Arthur Ives Feraz a los que se unió posteriormente el jovencísimo John Rockefeller III, heredero de la mayor fortuna de los Estados Unidos. Una actividad que todavía hoy se mantienen con la visita de personalidades de diferentes sectores que llegan a Mondariz a disfrutar de un lugar de leyenda.

Una época de esplendor que ha dado paso a un centro moderno con un balneario a la carta, un circuito termal basado en la tradición Celta y el Palacio del Agua, un spa de 3.000 metros cuadrados de piscina interactiva y un campo de golf de 18 hoyos, así como una zona dedicada a los más pequeños, Mondariz Kids, para que ellos disfruten mientras sus padres descansa. Una gestión propia por parte de los propietarios que desarrollan varias líneas de negocio: hostelería, termal, y golf.