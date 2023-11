La rentabilidad financiera como inversión no es una opción según GDS Modellica

Para mantener su viabilidad, competitividad y rentabilidad, la industria financiera debe realizar inversiones constantes en nuevas tecnologías y en una gestión integral. GDS Modellica se posiciona como un proveedor esencial de soluciones y socio tecnológico, contribuyendo significativamente a mejorar la operatividad y rentabilidad en entidades financieras. Su enfoque se centra en ofrecer soluciones y experiencias eficaces para combatir el fraude, reducir los riesgos y mejorar la rentabilidad. Informa EKMB El Informe de Estabilidad Financiera (IEF) del Banco de España (otoño 2023) destaca un alto nivel de incertidumbre en relación con la situación microfinanciera tanto a nivel global como en la economía española. Las tensiones geopolíticas, agravadas por el nuevo conflicto en Oriente Próximo, añaden un elemento de preocupación adicional. Se espera que estas condiciones tengan un impacto negativo en el crecimiento y la inflación, potencialmente generando perturbaciones en los mercados de energía y disminuyendo la confianza de los agentes, lo que podría llevar a recortes abruptos en las valoraciones de activos con riesgo.

En este contexto, se destaca la necesidad imperante para la industria financiera de ser viable, competitiva y rentable. Las nuevas tecnologías y la gestión integral no son solo opciones, sino imperativos ineludibles. La inversión constante en ambas áreas debe ser una prioridad constante. Las entidades financieras deben ser capaces de responder de manera oportuna a las demandas y necesidades, además de invertir en prevención y tecnología para afrontar los desafíos económicos, la competencia y las regulaciones

La Inteligencia de Procesos y las nuevas tecnologías actúan como verdaderos catalizadores a la hora de analizar, conocer y optimizar los procesos. La aplicación del Process Intelligence en el sector financiero, además de optimizar el control y la gestión, facilita detectar con antelación posibles brechas o gaps, prever el fraude y disminuir los riesgos. Un mayor y mejor insight facilita la toma de decisiones eficientes y una mayor rentabilidad empresarial. La Inteligencia de Procesos, explica Antonio García Rouco, director general de GDS Modellica "ayuda a las empresas a impulsar su resultado neto, alineando, potenciando y transformando operaciones para mejorar la ejecución y el producto de la actividad, haciendo posible que los usuarios pasen a la acción para mejorar los procesos de negocio dinámicamente y obtener el producto deseado de la actividad, imprescindible en un momento en el que la competitividad y exigencia son mayores que nunca".

Las empresas financieras precisan herramientas y soluciones eficaces y sólidas para garantizar su crecimiento, mejorar la operatividad, minimizar pérdidas y riesgos, prevenir el fraude y, por supuesto, mejorar su rentabilidad. Si bien es cierto, que las empresas fintech no disponen de las soluciones o tecnología específicas y necesitan recurrir a proveedores u organizaciones especializadas como GDS Modellica para gestionar de manera integral y eficaz sus plataformas, procesos o servicios con soluciones adaptadas a sus necesidades. Con esta estrategia de asociación o colaboración, las Fintech se aseguran de disponer de la experiencia y de la tecnología necesaria en ciencia de datos que no tienen internamente y que revertirán, entre otras cuestiones, en una mayor precisión ante el fraude, un aumento de la eficacia, menores costos o una mayor rentabilidad.

Las ventajas ofrecidas por GDS Modellica como proveedor de soluciones son múltiples. Además de proporcionar una mayor flexibilidad al ofrecer un modelo de fraude personalizado, destaca por su transparencia, facilitando la gobernanza y supervisión del modelo, y su rendimiento óptimo a lo largo del tiempo para mantener la eficacia. La plataforma eficiente en tiempo real que proporciona aumenta la confiabilidad y la escalabilidad.

En su compromiso por mejorar significativamente los resultados de las fintech, la compañía ha desarrollado modelos predictivos de fraude mediante Machine Learning (ML), alimentados por diversas fuentes de datos. Este enfoque permite a las empresas reducir el fraude, mejorando la rentabilidad, el crecimiento y la satisfacción del cliente. Más allá de proporcionar conocimientos profundos para reducir pérdidas y acelerar la toma de decisiones sobre riesgos, la automatización con ML agiliza los flujos de trabajo, contribuyendo al ahorro de dinero y tiempo para las empresas. Con Modellica Pro, basada en ML, según García Rouco, las fintech pueden reducir el fraude y las pérdidas en torno al 30-40%, alcanzando en algunos casos ahorros de 1 millón de dólares por mes.

GDS Modellica emerge como un poderoso socio tecnológico que ofrece soluciones eficaces para combatir el fraude, mitigar riesgos y mejorar la rentabilidad. Proporciona información precisa y predictiva necesaria para tomar decisiones más rápidas y préstamos más inteligentes sin aumentar costos, personal o ancho de banda. Su enfoque de análisis como servicio a través de diferentes servicios permite a los clientes aprovechar las técnicas de análisis más avanzadas, beneficiándose de la experiencia probada y el liderazgo internacional. Las soluciones de GDS Modellica optimizan la exposición al riesgo, las oportunidades de mercado, la diferenciación competitiva, la rentabilidad y la implementación de tecnología líder. Asociarse con GDS Modellica acelera el tiempo de generación de resultados, ya que ellos se encargan del trabajo pesado al proporcionar una plataforma SaaS y un modelo de fraude que requiere una participación mínima por parte de la empresa.

GDS MODELLICA

GDS Modellica es una empresa que provee de tecnología - analítica y de gestión de decisiones, así como consultoría especializada en los procesos de riesgo de crédito. La compañía ayuda las organizaciones a potenciar el proceso de toma de decisiones interconectadas en cada etapa del ciclo de vida del cliente generando relaciones rentables con los clientes gracias a su conocimiento, tecnología y mejores prácticas de la industria. GDS Modellica lleva más de 17 años colaborando con éxito para cientos de instituciones financieras, minoristas, aseguradoras y diversos sectores en más de 36 países. https://www.gdsmodellica.com.