Escapadas para vivir unas navidades diferentes

A lo largo y ancho de la geografía española hay destinos únicos que se deben conocer... ¿Por qué no en la próxima escapada navideña en familia o con los amigos?

Ha llegado la Navidad muy rápido, y acertar con un destino es esencial para despedir el año de una forma inolvidable. Por eso, se puede abrir un mapa de España y anotar estos destinos que se proponen desde el Grupo RV EDIPRESS, expertos en Comunicación Turística.

Ferrol, donde la Ilustración se da la mano con un pasado naval impresionante. La ciudad coruñesa es una apuesta segura para vivir unos días recorriendo sus playas, su asombroso legado histórico, candidato a Patrimonio Mundial de la UNESCO, o sus icónicos barrios de A Magdalena y Canido. Pura esencia de Galicia.

Una Ría, cinco destinos. Un sueño hecho realidad. La Ría de Muros Noia es un tesoro con mucho por descubrir. Desde el museo de lápidas funerarias más importante de Europa, pasando por el Castro de Baroña, un impresionante enclave arqueológico, tradiciones, cultura, gastronomía, muestras de gótico marinero por doquier... Con vestigios históricos que datan de miles de años y parajes naturales que pueden dejarte sin habla, este rincón de Galicia da para mucho más que una escapada.

Vitoria, el tesoro verde que guarda un secreto de siglos de historia. La capital de Euskadi es un verdadero pulmón, un lugar para disfrutar en familia, saborear la mejor gastronomía vasca y... conocer una catedral que da sentido a la creación de la ciudad que conocemos hoy en día. Santa María de Vitoria, ‘abierta por obras’. Si además se busca un alojamiento con todo lo que se necesita para tener una estancia muy top, este sitio es el único 5 estrellas de la ciudad, el Gran Hotel Lakua de Vitoria sorprenderá como nunca. ¿O no se ha soñado nunca con contemplar el frío invierno a través de una ventana panorámica mientras se está relajado en un spa?

Rioja Alavesa. Mucho más que vino... ¡Un destino W.I.P! Hacia el sur de Álava por la carretera del puerto, se dará con un mirador conocido como ‘El balcón de Rioja Alavesa’, donde se podrá admirar en todo su esplendor, una paleta de colores inigualable. Pueblos con esencia propia, gente que recibe con los brazos abiertos y cientos de experiencias para cualquier tipo de público. Es, sin lugar a dudas, un destino W.I.P (Wine Important Person). Si hay hambre, sería un pecado no disfrutar de un Espacio Gastronómico donde comer es parte de una experiencia integral. Villa-Lucía puede colmar las expectativas gastronómicas, además de enseñar todo lo que nunca se había preguntado antes sobre el vino en un Museo espectacular. Pero, sobre todo, puede emocionar con una Experiencia 4D irrepetible, y que enseña Rioja Alavesa desde un punto de vista que no se habían planteado antes.

Aranda de Duero. Tradición e historia en la superficie... ¡Y bajo ella! Recorrer la capital de la D.O. Ribera de Duero y descubrir que, bajo sus calles, hay una red de bodegas subterráneas que datan de la Edad Media. También se puede disfrutar de un increíble Lechazo Asado en sus asadores para poner el colofón a una escapada de película. Aranda de Duero es eso y mucho más. Paseos por la ribera del río Duero, recorrer su casco antiguo, o visitar el Museo de juegos tradicionales para recordar nuestra infancia...

Formentera, donde la luz adquiere otra dimensión. Si no se ha visto un atardecer desde el faro de la Mola o desde Cap de Barbaria, aún hay mucho por descubrir. La pequeña de las Pitiusas es un destino perfecto para descubrir sin prisas en tan solo unos días... que acabarán pareciéndote muy cortos.

Menorca, porque las escapadas también pueden ser ‘slow’. El último paraíso del Mediterráneo, donde la gente contagia con su ritmo de vida tranquilo, dispone de un abanico inmenso de sorpresas. Playas, sus pueblos, sus rutas verdes... o su cultura talayótica, Patrimonio Mundial de la UNESCO. Todos esos rincones se disfrutan doblemente con una buena selección gastronómica ‘made in Menorca’.

Llerena, esencia extremeña en la ‘pequeña Atenas’. En la provincia de Badajoz se esconde un paraje donde los paseos adquieren un significado especial. Las calles de Llerena, salpicadas de iglesias, monasterios y casas nobiliarias, atestiguan un pasado histórico impresionante que sí o sí se debe descubrir en lo que sin duda será el nuevo destino favorito de siempre.

Almendralejo, ciudad del vino, del cava y de mil historias que quedan por vivir. La capital de la comarca de Tierra de Barros es una carta de amor a la cultura del vino y del cava. Dónde si no se van a poder disfrutar de las mejores migas extremeñas maridadas con un cava único. Almendralejo es también historia, cultura y arte. Es el pequeño rincón del romanticismo donde Espronceda y Carolina Coronado dejaron su impronta inmortal.