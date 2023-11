La Justicia perdona a un hombre con discapacidad permanente 50.000 euros de deuda a través de la Ley de Segunda Oportunidad

Tras más de una década en la que fue acumulando deudas a causa de la pérdida de ingresos y de la adaptación a su nueva situación, la Ley de Segunda Oportunidad ha permitido a un cliente de Canarias Sin Deuda recuperar la estabilidad económica.

Un antiguo trabajador de la construcción ha logrado recuperar su estabilidad financiera, recurriendo a la Ley de Segunda Oportunidad. Tras más de una década de deudas acumuladas a causa de un accidente que le dejó graves secuelas y una discapacidad que redujo significativamente sus ingresos, la Justicia le ha liberado de una deuda de 50.000 euros. Los expertos del despacho de abogados Canarias Sin Deuda han llevado a cabo la tramitación de este caso.

La vida de este cliente, que reside en el municipio de Ingenio, sufrió un duro impacto cuando, en 2004, cayó de un andamio desde una primera planta, sufriendo una grave lesión que le ha dejado secuelas significativas y problemas de movilidad. Pese a tener desde 2007 reconocida una incapacidad, su pensión era insuficiente para cubrir sus necesidades básicas, lo que lo llevó a recurrir a créditos y acumular más deudas a causa de los intereses de estos préstamos.

Tras más de una década en la que siguió acumulando deudas derivadas de la devolución de los créditos y sus intereses finalmente recurrió a la Ley de Segunda Oportunidad y al despacho especializado Canarias Sin Deuda. Este mecanismo legal está destinado a proporcionar un nuevo comienzo a personas en situaciones de insolvencia.

Para el cliente, "Este proceso ha sido una verdadera segunda oportunidad. Tuve que acudir a la Ley de Segunda Oportunidad porque no disponía de ninguna otra alternativa. Mi situación financiera se tornó compleja cuando recurrí a préstamos para saldar otros, lo que culminó en la acumulación de una deuda que me resultaba ya imposible de gestionar. Fue entonces cuando decidí buscar asistencia para resolver esta difícil situación".

Según el abogado y responsable de la oficina de Las Palmas de Gran Canaria de Canarias Sin Deuda, Samuel Díaz, "Este caso ejemplifica la eficacia de la Ley de Segunda Oportunidad, siempre y cuando se cumplan los requisitos que exige para poder acogerse Es fundamental ante situaciones de sobreendeudamiento buscar asesoramiento legal para poder recuperar la estabilidad económica".

Tras su lesión, el cliente consiguió un nuevo empleo a través de la ONCE. Una de las preocupaciones a la hora de acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad es la incertidumbre sobre qué ocurre con los bienes que se poseen. En el caso de Medina era fundamental conservar su vehículo para su movilidad y para acudir a su puesto de trabajo.

Sobre Canarias Sin Deuda Canarias Sin Deuda es un despacho de abogados y especialistas en la Ley de Segunda Oportunidad. Tiene como objetivo ayudar a todos los residentes de las Islas Canarias en una situación económica compleja a reestructurar sus deudas y otorgarles así una segunda oportunidad ofreciendo asesoramiento y servicio de tramitación durante todo el proceso.

Desde su creación, Canarias Sin Deuda ha conseguido la cancelación de más de tres millones de euros de deuda en el archipiélago, consolidándose como un despacho líder en la ley de segunda oportunidad en las islas. Es una empresa con capital 100 % canario, cuenta con oficinas en Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria y Arrecife (Lanzarote). Pudiendo dar, además, cobertura telemática a cualquiera de las otras islas, gracias a que el procedimiento permite los trámites de esta manera.