Neumáticos Porpoco y los servicios que ofrece

Pasado cierto tiempo de uso, es necesario reemplazar las ruedas del automóvil por unas nuevas, razón por la cual es importante elegir un taller que ofrezca un buen servicio, productos de calidad y precios competitivos. Tal es el caso de Neumáticos Porpoco, firma que cuenta con una gran variedad de neumáticos en Fuenlabrada y que concede esta entrevista para hablar más sobre sus servicios.

¿Qué marcas de neumáticos ofrecen en Neumáticos Porpoco y cuáles son las más solicitadas por los clientes?

Trabajamos más de 300 marcas de neumáticos.

Las más solicitadas son Goodyear y Dunlop en primera marcas, Kumho en intermedia y Sava y Debica en marcas económicas de grandes fabricantes y neumáticos económicos (chinos).

¿Cómo se aseguran de que los neumáticos que venden cumplen con los estándares de calidad?

Todos los neumáticos que se venden en Europa tienen marcado CE, que garantiza una calidad y duración óptimas.

¿Cuáles son los servicios de mantenimiento y revisión mecánica que ofrecen, además de la venta de neumáticos?

Tenemos todo tipo de servicio de mecánica, tanto rápida como pesada, cualquier tipo de reparación que nuestros clientes necesiten en su coche podemos hacérsela.

¿Qué ventajas ofrecen los neumáticos de segunda marca en comparación con las marcas reconocidas?

Los neumáticos de segundas marcas se fabrican en fábricas en la mayoría de los casos europeas, donde los estándares de calidad son más altos.

Alguna recomendación que desee hacerles a los clientes a la hora de elegir neumáticos para sus vehículos.

Sobre todo que no se dejen guiar solo por la marca que le ofrezcan y que valoren varias marcas y modelos

¿Neumáticos Porpoco cuenta con servicio de asesoría para los clientes?

Por supuesto, nuestros empleados están formados para poder asesorar a todos los clientes, tanto en neumáticos como en mecánica.

¿Qué diferencia a Neumáticos Porpoco de otros talleres de neumáticos en Fuenlabrada?

Nuestro trato al cliente.

Nuestros precios sin competencia.

El montaje gratuito de nuestros neumáticos.

La rapidez del servicio

Y lo contentos que salen los clientes del taller.

¿Considera que en Neumáticos Porpoco hay un equilibrio entre calidad y precio? ¿Son de calidad los neumáticos más económicos?

Por supuesto, en nuestro taller prima la calidad, pero siempre a buen precio.

Los neumáticos económicos, a pesar de ser tan baratos, siempre son de marcas que conocemos y que aseguran una duración y calidad.

¿Cuál es el tiempo de espera promedio para el montaje de neumáticos en el taller?

Si están en stock y disponibilidad de operarios, es inmediato; si no, como mucho un día.

¿Ofrecen servicios de mantenimiento para flotas de vehículos o empresas?

Por supuesto, llevamos mantenimientos de flotas y empresas y también de multitud de rentings.

¿Tienen algún programa de fidelización o beneficios para clientes habituales?

Tenemos campañas continuas y mensuales para todos nuestros clientes

¿Cuáles son sus planes de mejoras futuras para el taller?

Los planes de mejora más importantes y ambicioso se refieren a la formación para completar nuestros servicios con el servicio al coche eléctrico, ya que no es solo el futuro, sino el presente