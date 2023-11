Cuáles son las ventajas de los implantes inmediatos, por DeltaDent

En los últimos tiempos, el desarrollo de nuevas técnicas ha mejorado las posibilidades de rehabilitación de pacientes que han sufrido la pérdida de una o varias piezas dentales. Con respecto a esto, hoy en día es posible acceder a implantes inmediatos que se colocan después de practicar la extracción del diente afectado.

Según indican los especialistas de DeltaDent, la demanda de este tipo de tratamientos es habitual en la consulta diaria, ya que los pacientes quieren reponer los dientes que han perdido rápidamente. Esta clínica odontológica ubicada en Madrid se especializa en este y otros tratamientos que buscan mejorar tanto la salud como la estética de la dentadura.

Ventajas de los implantes inmediatos Este tipo de implantes ofrece una serie de ventajas significativas para los pacientes en comparación con otros tratamientos. A propósito de esto, el beneficio principal radica en la rapidez del proceso. En el caso de los implantes inmediatos, no es necesario esperar a que la herida de la extracción dental cicatrice por completo, lo que permite acortar sustancialmente el tiempo necesario para restaurar la función y estética de la boca.

Otra ventaja importante es la conservación de la encía y la minimización de la reabsorción ósea. En los implantes de carga inmediata, la colocación del diente protésico se realiza en el mismo día, lo que ayuda a mantener la estabilidad de la encía y reduce la pérdida de hueso que suele ocurrir tras una extracción. Esto no solo contribuye a un mejor resultado estético, sino que también brinda una mayor comodidad al paciente a largo plazo.

Ahora bien, también cabe destacar que estos tratamientos requieren de una técnica quirúrgica más compleja que los implantes tradicionales y que, en algunos casos, se necesitan rellenos óseos para conseguir un buen resultado. Por estos motivos, es crucial que el profesional que lleva adelante esta intervención sea experimentado.

¿Por qué es importante reponer las piezas dentales perdidas? Reponer un diente perdido es de vital importancia debido a las diversas repercusiones que esto puede tener en la salud bucal y la calidad de vida de una persona. En este sentido, la pérdida de una pieza dental no solo afecta la estética y la funcionalidad de la boca, sino que también desencadena una serie de cambios adversos en la estructura dental y ósea circundante.

Por ejemplo, uno de los efectos más notables es la movilidad de los dientes adyacentes, que tienden a desplazarse hacia el espacio dejado por la pieza ausente, generando alteraciones en la oclusión y comprometiendo la mordida. Esta alteración en la alineación de los dientes puede ocasionar problemas adicionales, como dificultades en la masticación y el habla.

Para realizar un tratamiento de implantes inmediatos y remediar la pérdida de una pieza dental, es posible recurrir a los servicios de la clínica odontológica madrileña DeltaDent. Este centro dispone de un equipo multidisciplinar de profesionales de gran experiencia y reputación.