6 trucos para ser una invitada elegante sin pasar frío en invierno

Ahora que ya ha empezado la época con más celebraciones, eventos festivos y cenas de navidad (¡y cada vez más bodas de invierno!), la búsqueda del look para ser una invitada de invierno se convierte en un desafío, ¿cómo conseguirlo?

Capas Capicúa, la marca española de complementos de invitada por excelencia, tiene la solución para ser la más elegante sin sacrificar la comodidad ante las bajas temperaturas.

Y es que en medio del invierno, los complementos se vuelven los aliados fundamentales. Optar por prendas base simples, como un vestido o un traje con estampados lisos o sutiles, y elevarlos con los complementos indicados, será la clave para ir impecable a cualquier evento.

Aquí los 6 trucos para ser la invitada perfecta, y transformar un estilismo de normal a envidiable:

Estolas, cuellos y puños de pelo Uno de los complementos imprescindibles para looks de invitadas de invierno es la estola. Una prenda clave para conseguir un estilismo sofisticado. Es una prenda básica de fondo de armario, que se puede combinar tanto para eventos como para outfits streetstyle.

Otra opción que se ha hecho viral esta temporada, son los cuellos de pelo, para complementar el look y proteger la zona del cuello y el escote.

Y para darle aún un toque final más especial, un truco es añadir al cuello o estola, unos puños de pelo. Con estos 3 complementos se conseguirá transformar cualquier look.

Guantes de antelina Los guantes son la máxima expresión de la elegancia, serán el mejor aliado, aportan un toque de lo más sofisticado que recuerda siempre a la escena de Audrey Hepburn en Desayuno con diamantes. Para elegir los guantes se debe tener en cuenta un truco: que sean de la gama de colores del vestido o jugar con tonos neutros (nude, negro, topo…).

Ponchos de terciopelo reversibles Los ponchos han sido una de las novedades más populares de este año, y con la llegada del invierno, Capas Capicúa ha presentado el poncho de terciopelo reversible ¡que ya es un must entre las instagramers más estilosas!, tanto para el día a día como para el evento más elegante.

Abrigos de terciopelo Tanto para bodas en invierno como para cualquier evento de navidad, hay otro gran triunfador: el abrigo de terciopelo, un fondo de armario para siempre. Se conseguirá dar un punto refinado a cualquier look. Siempre es un acierto.

La capa de terciopelo ¡Atentas las invitadas con bodas, la prenda más especial! La capa de terciopelo destaca entre el resto de los complementos por su elegancia, convirtiéndose en el punto fuerte del outfit dando un aire vintage de lo más sofisticado.

Capas Capicúa ofrece la posibilidad de personalizar la capa en el color que se necesite, añadiendo un toque único al look de invitada.

Los clutch metalizados Los bolsos siempre juegan un gran papel a la hora de completar un look y en esta ocasión Capas Capicúa se ha propuesto añadir un plus de elegancia a cada estilismo para triunfar como invitada.Llevamos tiempo viendo que los tejidos metalizados están causando furor en las pasarelas de moda más importantes, también para este 2024.

Capas Capiúa trae el combo perfecto: los clutch estilo Bottega Veneta en colores metalizados. Son bolsos de piel y se pueden encontrar en 4 colores muy combinables: plateado, dorado, bronce y negro.

Ya no hay excusa para ser la invitada de la temporada de invierno más elegante, con todos los complementos que ofrece Capas Capicúa: jugar con los accesorios y añadir ese toque de clase y estilo que marcará la diferencia en cada celebración.