INDIBA implanta un novedoso modelo de RRHH orientado al bienestar y el progreso de su plantilla

Se aplicará para todo su equipo de trabajo plurinacional y multicultural compuesto por cerca de 200 profesionales, que opera en los 5 países donde INDIBA tiene una presencia directa En los últimos dos años, INDIBA ha duplicado su equipo humano hasta situarse en los cerca de 200 profesionales. Un entorno plurinacional y multicultural, que opera en los 5 países donde INDIBA tiene una presencia directa, que enriquece su actividad global y aporta diferentes enfoques de cada mercado desde una misma estrategia de Recursos Humanos, orientada al bienestar, el progreso de las personas trabajadoras de la entidad y al desarrollo del talento.

Una gran familia que nació hace 40 años. Caracterizada por un compromiso apasionado con la investigación científica, en una organización que está construyendo un futuro donde las personas están en el centro y son el corazón de su innovación.

"Nuestro equipo - comenta Nieves Arias, People & Corporate Affairs Director de INDIBA- es el latido de INDIBA. En estos dos últimos años, hemos abierto nuestras puertas a nuevos miembros, duplicando nuestro tamaño y diversificando nuestra familia. Pero más allá de números, creemos en el crecimiento individual y colectivo. En nuestra cultura de empresa, cada persona es alentada a aprender, crecer y arriesgarse a pensar diferente. Aquí, el error no es un obstáculo, sino una oportunidad de aprendizaje".

Primar la curiosidad y la innovación

El modelo de gestión de RRHH de INDIBA fomenta un ambiente donde la curiosidad es recompensada, la innovación es aplaudida y cada idea es valorada. Además, genera y ofrece proyectos desafiantes que impulsan el crecimiento profesional y personal de cada miembro del equipo. Un modelo que fomenta la colaboración que define su cultura, donde los compañeros de trabajo también son amigos, mentores y aliados.

Políticas de bienestar más allá de lo convencional

"Si somos una empresa de medicina regenerativa como no vamos a regenerar la manera en la cual nos acercamos a nuestra plantilla- señala Arias- Para poder celebrar éxitos colectivos y apoyarnos en tiempos de desafío debemos colaborar con nuestra gente no solo en temas laborales sino ayudarles en las cuestiones sociales y familiares".

INDIBA ha diseñado este último año un plan de RRHH donde las personas son realmente importantes. Sus employee meetings son reales y las conclusiones validadas son una realidad en la organización a corto plazo. Los planes de igualdad le han llevado en los dos últimos años a conseguir un 50-50 de mujeres y hombres en el conjunto de la organización, y a un 40-60 en la dirección. Además, velan por asegurar su adecuación con un nuevo plan LGTBI. Los planes de bienestar ofrecen cuidar al empleado de forma holística, ofreciéndole ayuda no sólo con sesiones ilimitadas de psicología, sino también sesiones de coaching, y otros facilitadores de vida como asesores personales, fiscales y legales, los cuales puedan apoyarlos ante un juicio, la renta, una herencia u otros problemas familiares. "Ayudándoles en los problemas de fuera, porque una persona no puede dejar en la puerta del trabajo aquello que le angustia fuera, esa preocupación te acompaña y tiene un impacto en el día a día, por eso para INDIBA es importante brindar fórmulas de apoyo respetando la privacidad de cada persona"- comenta Arias. También, desarrollan un acompañamiento intergeneracional, planes de retención del talento, formación en inteligencia emocional y formación en ciberseguridad entre otros.

Soluciones Medtech

INDIBA no solo crea dispositivos médicos, también forja soluciones Medtech confiables e innovadoras que potencian a los profesionales para revitalizar vidas. Nuestra misión no es solo un lema, es la brújula que guía cada uno de nuestros pasos.

El objetivo de INDIBA es convertirse en una Medtech líder a nivel global, construida para inspirar, cambiar e impactar vidas. Una compañía que diseña y crea un futuro donde la salud y el bienestar son alcanzables para todos.

Valores

La compañía se asienta en valores como la Integridad, la seguridad, el compromiso, experiencia y orientación al éxito. "Actuamos con ética y transparencia en cada interacción; estamos comprometidos con la seguridad de nuestros productos y la confianza de quienes los utilizan; ponemos foco en el éxito de nuestros profesionales, clientes y de la empresa en su conjunto; nuestra calidad y experiencia definen cada aspecto de lo que hacemos y buscamos la excelencia, midiendo nuestro éxito por el impacto positivo que generamos", concluye Nieves Arias.