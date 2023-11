¿Cómo humanizar el liderazgo en la era digital?, por Jordi Alemany

“El conocimiento se puede quedar obsoleto en pocos años, incluso en meses, pero las experiencias vividas quedan en nuestro hipotálamo durante toda la vida”, afirma Jordi Alemany, Forbes Best Content Creator 2023.

Con más de 30 años de experiencia global, Jordi Alemany, destacado líder y reconocido como LinkedIn Top Voice y Forbes Best Business Influencer 2022, comparte su visión sobre el liderazgo en una era digital. Desde su perspectiva, la humanización de los entornos laborales se erige como el desafío clave, superando incluso la digitalización. Alemany aboga por construir relaciones auténticas, liderar con empatía y aceptar la vulnerabilidad.

Conocido por su enfoque único tras liderar equipos en cuatro continentes, Alemany aporta una perspectiva global. Como director y embajador del Programa Executive Internacional en Liderazgo y Transformación Global de Bureau Veritas, comparte su experiencia y visión en su libro "Liderazgo Imperfecto". Se charla con él sobre la importancia de la autonomía, la consciencia en el liderazgo moderno y su programa formativo internacional.

Has dicho alguna vez que “el reto más importante al que se enfrentan los líderes empresariales, no es la digitalización de procesos, sino la humanización de los entornos de trabajo”. ¿Por qué consideras este concepto de "liderazgo humanizado" tan importante hoy?

La transformación digital es vital para las empresas, pero la humanización de los entornos de trabajo es lo que realmente marca la diferencia a la hora de mejorar su capacidad competitiva. Invertir en tecnología es algo que cualquiera puede hacer con dinero. La tecnología no es lo que hace a Google o a Apple diferentes en los ojos de sus clientes, sino el talento de las personas que trabajan en esas compañías. En un mundo cada vez más digital, la empatía, la colaboración y la comprensión de las necesidades humanas son esenciales. Como Business Humanizer, mi enfoque está en ayudar a las organizaciones a cultivar una cultura que priorice las relaciones humanas, donde las personas se sientan valoradas y puedan crecer tanto personal como profesionalmente. Donde la tecnología trabaje al servicio de las personas, y no al revés. Donde el factor multiplicador en la ecuación de la rentabilidad sean las personas.

¿Qué importancia tiene la consciencia para los modelos de liderazgo de estos tiempos?

Reflexionar sobre el "por qué" detrás de nuestras acciones es crucial. En el liderazgo, la consciencia juega un papel fundamental para tomar decisiones éticas. La consciencia fomenta la empatía, que resulta esencial a la hora de comprender y contemplar el impacto que pueden generar a las personas involucradas. Si no comprendemos cómo afectarán a los demás nuestras decisiones, las probabilidades de que tomemos decisiones injustas o poco éticas, se multiplica considerablemente.

Tus logros son impresionantes, con reconocimientos como Forbes Top Business Influencer 2022 y Best Content Creators 2023. ¿Qué significa para ti recibir estos premios y cómo crees que han contribuido a tu carrera?

Los reconocimientos siempre son importantes y los valoro profundamente. Sin embargo, más allá de los premios, lo que realmente me gratifica es el impacto que ese mensaje pueda generar en la vida de las personas y cuánto contribuye a transformar cada día más empresas. Si los reconocimientos sirven para llegar a más personas, en más partes del mundo, y con ello, que más personas puedan disfrutar de sus trabajos, y las empresas logran mejores resultados, bienvenidos sean. Esto es lo que realmente me motiva.

Para ti que tienes una larguísima trayectoria como formador, como director y embajador del Programa Executive Internacional en Liderazgo y Transformación Global de Bureau Veritas, ¿cuál es la mayor propuesta de valor que las personas interesadas en esta formación pueden encontrar?

Este programa es una excelente oportunidad para que los participantes expandan sus horizontes, se conecten con diferentes culturas y adquieran una comprensión profunda de sí mismos y de las dinámicas globales.

Desde el punto de vista de la formación, abarca los 3 aprendizajes más valiosos, el experiencial, el social y el académico. Es un viaje que llevará a los participantes a conocer tres países y culturas diferentes. Ese tipo de aventura formativa es de las que deja huella, de las que hace que vuelvas con la mochila llena, y dispuesto a poner en práctica todo lo aprendido.

El programa está estructurado como una travesía formativa de autoconocimiento y de networking internacional. Un viaje que llevará a los participantes a conocer tres países y culturas diferentes y en el que manejan como parte de la metodología un cuaderno de bitácora, como diario práctico desde un enfoque reflexivo. En este sentido, ¿qué supone para ti la crítica y el análisis desde el liderazgo empresarial?

La crítica y el análisis son esenciales para el crecimiento personal y profesional. En el programa, alentamos a los participantes a reflexionar críticamente sobre sus prácticas de liderazgo, lo que les permite mejorar y adaptarse a diferentes contextos empresariales. La reflexión y el análisis desde el liderazgo empresarial son herramientas imprescindibles para la mejora continua y la innovación. Además, liderar tiene que ver con dar ejemplo, con guiar a otros, con ayudarles a crecer y alcanzar una mejor versión de sí mismos, pero para poder convertirnos en guías de terceros, primero debemos ser capaces de guiarnos a nosotros mismos, algo que, sin una sólida capacidad crítica y analítica resulta imposible lograr.

Concluyendo nuestra conversación, queda claro que para Alemany, el liderazgo es más que un título; es una invitación a aceptar la imperfección, a aprender constantemente y a humanizar los espacios de trabajo. Su programa Executive Internacional en Liderazgo y Transformación Global representa una oportunidad única para aquellos que buscan una travesía formativa que va más allá de lo académico, abrazando la experiencia, la reflexión y la conexión internacional. Con Alemany, el liderazgo se revela como una tarea compleja, pero profundamente humana, lejos de la perfección y cerca de la autenticidad.