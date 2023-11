¿Qué es la ciberseguridad?, Towers IT lo explica

En la actualidad, las tecnologías de la información (TI) aportan un sinnúmero de herramientas y beneficios a las empresas. Sin embargo, al mismo tiempo, estas tecnologías también representan un importante riesgo de seguridad para las compañías, las cuales pueden verse vulneradas por distintos tipos de ciberataques.

Ante esta situación, para cualquier empresa es fundamental conocer con claridad qué es la ciberseguridad y cómo implementarla adecuadamente en sus sistemas.

Una de las mejores soluciones para ello radica en Towers IT, una empresa que se caracteriza por proporcionar a sus clientes las tecnologías líderes en este mercado.

Soluciones tecnológicas globales para prevenir cualquier amenaza en ciberseguridad Towers IT es una empresa que tiene por objetivo proporcionar las más avanzadas soluciones tecnológicas, con el fin de satisfacer las necesidades de sus clientes.

Una de sus múltiples áreas de dominio es la ciberseguridad, ámbito en el que ofrecen un servicio de 360 grados, con cobertura completa en la protección de los datos de la empresa, ya sea en su red interna, la web o sus plataformas Cloud. Para ello, utiliza herramientas basadas en inteligencia artificial (IA), que detectan con eficacia las actividades maliciosas en las diferentes cuentas de los usuarios, así como posibles fugas de información en los sistemas.

Adicionalmente, sus soluciones en ciberseguridad aportan herramientas que permiten supervisar, monitorear y llevar un control tanto proactivo como reactivo de toda la infraestructura tecnológica de la empresa, tanto a nivel físico como virtual.

Del mismo modo, utilizan mecanismos que permiten llevar una vigilancia en tiempo real de los equipos, servidores, servicios y aplicaciones informáticas que utiliza la respectiva compañía. Todo esto permite prevenir la propagación de amenazas y solucionar cualquier posible incidencia en este ámbito, para que las organizaciones puedan desarrollar sus actividades con tranquilidad.

La importancia de las soluciones de ciberseguridad en las empresas Para las empresas, el desconocimiento de qué es la ciberseguridad puede representar un grave problema, ya que esto implica que tampoco son conscientes de los riesgos que implican los posibles ciberataques.

Este tipo de vulneraciones puede acarrear serios inconvenientes en las compañías, como pérdidas económicas significativas, las cuales, en algunos casos, pueden llegar a ser millonarias e incluso provocar el cierre del negocio. Asimismo, pueden implicar la pérdida de datos confidenciales muy importantes, lo que suele dar lugar a fraudes, extorsiones o incluso demandas por el incumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos.

Towers IT representa una solución eficaz ante todas estas situaciones, gracias a sus herramientas tecnológicas altamente avanzadas en materia de ciberseguridad.

Sus servicios tienen como objetivo central encontrar las mejores soluciones para cada cliente, y así solventar sus necesidades mediante las tecnologías más avanzadas en el mercado internacional. Para ello, trabajan en colaboración con algunos de los fabricantes más destacados en el sector que ayudan a Towers IT a ofrecer un servicio de la más alta calidad para su clientela.