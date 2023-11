Nuevos tratamientos para la Degeneración Macular Seca

Clínica Villoria Oftalmólogos incorpora la terapia VALEDA

En España, cerca de 700.000 personas sufren baja visión debido a la Degeneración Macular. Se trata de una enfermedad degenerativa que afecta a la mácula, la zona central de la retina, y constituye la primera causa de ceguera en personas mayores en España.

La Degeneración Macular Seca representa el 80 % de los casos. En estos pacientes la pérdida de visión es lenta y progresiva, hasta la ceguera visual.

“Hasta ahora, no existía ningún tratamiento para la Degeneración Macular seca. Por suerte, esto ya ha cambiado. Ya disponemos de una nueva terapia con luz que permite tratar la Degeneración Macular seca y se espera que para el año que viene aparezcan dos nuevos medicamentos” - explica el Dr. Daniel Villoria, especialista de retina de Clínica Villoria, único centro en Vigo y Pontevedra donde está disponible este nuevo procedimiento.

Un rayo de esperanza para los pacientes con Degeneración Macular seca La aparición de esta nueva terapia, conocida como Valeda, supone un rayo de esperanza para los pacientes con Degeneración Macular seca. Es el primer tratamiento con marcado CE de la Unión Europea para la Degeneración Macular seca. Anteriormente, ninguna otra alternativa había conseguido mejorar la visión de estos pacientes.

Es el primer tratamiento que mejora la función visual en esta enfermedad “La disfunción de las mitocondrias y el estrés oxidativo son dos factores claves en la progresión de la Degeneración Macular”. “Mediante el equipo Valeda, con una luz de baja energía con 3 longitudes de onda específicas, se consigue estimular la retina y mejorar la visión.”- comenta el Dr Villoria

Es preciso repetir varias sesiones de luz, es totalmente indoloro y no necesita pasar por quirófano. Los pacientes realizan una vida totalmente normal tras el procedimiento.

“Un punto muy importante es que no tiene riesgos para la salud ocular ni genera molestias al paciente”- explica el Dr Villoria.

Los ensayos clínicos han demostrado que VALEDA consigue una leve mejoría de visión y además parece proteger del avance de la Degeneración Macular.

“Los mejores candidatos son los pacientes en fases intermedias de Degeneración Macular, cuando comienzan a notar la pérdida de visión”.-explica el Dr. Villoria. ”En fases más avanzadas, se produce la muerte de las neuronas en la retina, siendo imposible recuperar la visión”.

En Francia y otros países europeos se empezó a utilizar en 2019. Clínica Villoria Oftalmólogos lleva realizando el tratamiento VALEDA desde abril 2023; convirtiéndose en el primer y único centro de la provincia, y el segundo en toda Galicia, donde está disponible. El compromiso con la salud visual de los pacientes y su afán por incorporar la última tecnología hacen de Villoria Oftalmólogos un centro de referencia en toda Galicia.

El año que viene se espera la llegada a Europa de dos nuevos medicamentos que frenan el avance de las formas más severas de DMAE seca. Ya están aprobados por la FDA de EEUU y se espera su aprobación en Europa en 2024.