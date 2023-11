¿Cómo afecta la coordinación de catastro que ha venido a quedarse?

En el entramado de la propiedad inmobiliaria, la coordinación de catastro y registro destaca como una necesidad vital. Aunque en apariencia se visualiza como un proceso meramente técnico, hace referencia a la vinculación entre la documentación legal y el contexto real de los terrenos y viviendas que beneficia no solo a los propietarios de los inmuebles, sino también tiene un impacto significativo en la sociedad en general.

En ese sentido, desde la perspectiva de Gmlplus la coordinación de catastro es un proceso que ha venido para quedarse. Es por ello que esta consultoría técnico-jurídica se ha enfocado en proporcionar servicios orientados a priorizar las necesidades y particulares de cada uno de sus clientes a la hora de llevar a cabo diversas transacciones inmobiliarias y plantear soluciones eficientes para garantizar procesos libres de obstáculos. Representantes de esta firma proporcionan detalles específicos sobre la importancia de la coordinación de catastro y registro en la sociedad.

¿De dónde surge la coordinación de catastro y registro? ¿Por qué es importante para los propietarios de viviendas y terrenos?

Entramos de lleno al universo de la coordinación entre catastro y registro. La idea básica es lograr que el registro y el catastro vayan de la mano. Por un lado, las descripciones en el registro suelen ser tan ambiguas que necesitamos situarlas en el mapa con coordenadas. Por el otro, el catastro ya tenía esa información, aunque su principal objetivo era recaudar tributos. La meta es simple: alinear ambos para que coincidan con la realidad física. Hasta ahora, nos hemos quedado a medio camino.

Se suele igualar el registro con el catastro, pero a veces olvidamos la realidad física. ¿Por qué? Puede ser por desconocimiento o por la típica prisa al vender, comprar o realizar alguna operación. Saber exactamente dónde se encuentra nuestra propiedad, ya sea que la estemos vendiendo o comprando, es esencial para evitar futuros dolores de cabeza. Imagina descubrir que la hermosa casa que adquiriste está registrada como parte de la calle. Mejor estar prevenidos y disfrutar del proceso sin sorpresas desagradables.

¿Cómo afecta la coordinación de catastro y registro a la sociedad en general?

Piensa en esto como si estuviéramos construyendo un rompecabezas. La propiedad que aparece en el registro debería ser como las piezas que encajan perfectamente con las coordenadas catastrales, pero si esas piezas no coinciden, es como si intentáramos armar nuestro rompecabezas en el tablero del vecino. Y si seguimos ignorando la realidad, terminamos inscribiendo propiedades por duplicado y ajustando el plano sin mucho sentido.

Lo que se suponía que facilita la vida, ¡se convierte en un problema! Muchas propiedades se están inscribiendo por duplicado, ¡imagina el lío que esto puede causar! Si seguimos así, ¿Qué pasará en 5 años? ¿En 10? ¿En 50? Quizás es momento de reflexionar y considerar un cambio en cuanto a la gestión de nuestras propiedades.

¿Cuáles son los posibles impactos económicos para los propietarios cuando la información catastral y la escritura no coinciden, y cómo se pueden minimizar a través de la coordinación?

Cuando los datos no coinciden, puede ser por diversas razones. Lo más probable es que en la parte del registro haya información antigua que no se haya validado en años. Por otro lado, en el catastro recopilan datos por sus propios medios, generalmente impulsados por la necesidad de cobrar tributos. Esto debería ser una señal de alarma, y siempre debemos evaluar desde el punto de vista de la realidad física qué aspectos debemos o no modificar, aplicando criterio, justificación e investigación.

Desde el punto de vista económico, poseer una propiedad con datos desfasados y desactualizados no proporciona claridad ni garantía sobre lo que realmente tenemos o estamos a punto de adquirir. Además, es crucial recordar que lo que consta en el catastro es la base para calcular los tributos. Si los datos no son correctos, podríamos estar pagando por algo que no nos corresponde.

¿Pueden explicar más sobre el proceso de análisis de la escritura, el catastro y la realidad?

¡Aquí debemos adentrarnos en la propiedad! Todas las propiedades tienen su historia, como una especie de novela. Al comenzar, necesitamos descubrir esa historia, entender de dónde vienen y a dónde quieren llegar. Revisamos el registro, el catastro y la realidad física, evaluando la propiedad en tres aspectos: superficie, forma y posición. Esto nos brinda una idea inicial de lo que está sucediendo. Luego, nos sumergimos en la investigación: fotos antiguas, parcelarios catastrales, e incluso la escritura; todo se convierte en información valiosa. El objetivo es justificar y aclarar la historia. Es en este punto cuando podemos definir la estrategia y comenzar con la ejecución del expediente, pasando de la teoría a la práctica. ¡Nos adentramos en la propiedad para desvelar sus secretos!

Cuéntanos más sobre Gmlplus y su enfoque en la coordinación de catastro y registro. ¿Qué servicios ofrecen en este campo?

¡Gmlplus es como el equipo especializado de la coordinación desde el 2016, nos consideramos los superhéroes de las propiedades! Hemos pasado por todas las situaciones posibles y ahora somos unos expertos en entender qué le sucede a una propiedad, ya sea que la estés vendiendo, comprando o gestionando alguna otra operación. Aquí en Gmlplus, siempre ponemos las necesidades del propietario o colaborador en primer lugar, respetando los tiempos y analizando cuidadosamente la mejor estrategia en cada situación. Contamos con un protocolo que abarca desde el análisis inicial, investigación, conclusiones y estrategia, es decir, el diagnóstico.

Después de eso, nos lanzamos a la acción con trámites, documentación y procesos para plasmar la realidad de la propiedad en la documentación. En resumen, nos dedicamos a entender las particularidades de cada propiedad y trazar la ruta más eficiente, asegurando un proceso sin obstáculos.

¿Cómo aborda Gmlplus los casos en los que una finca no tiene asignada una referencia catastral? ¿Cuál es el procedimiento en estos casos?

Este es como el misterio de la propiedad perdida. Toda propiedad debe tener su referencia catastral, pero a veces nos encontramos con lo que llamamos "parcelas fantasmas". Para recuperar esa referencia, realizamos un viaje en el tiempo, investigando en qué momento se perdió o cómo se llegó a esta situación. Una vez que hemos hilado la historia, planteamos el trámite más adecuado para recuperar o generar la referencia catastral.

¿Cuál es la importancia de la fase de ejecución en el proceso de coordinación? ¿Qué desafíos suelen surgir en esta etapa y cómo se superan?

La fase de ejecución es donde pasamos de la teoría a la práctica, iniciando los trámites según la estrategia previamente establecida. Implica lidiar con diversos profesionales y entidades, y a pesar de una planificación detallada, pueden surgir complicaciones. Al interactuar con el Ayuntamiento, notarios o el catastro, nos enfrentamos a desafíos potenciales. En ocasiones, estas entidades pueden no comprender completamente la naturaleza de la operación propuesta, lo que puede generar obstáculos o incluso detener el proceso. Aunque no siempre se pueden prever todas las eventualidades, contar con un análisis detallado desde el principio puede ser fundamental. Una narrativa sólida respaldada por una buena historia puede servir como justificación para avanzar, incluso cuando surgen desafíos inesperados.

Seguro que tienes muchas experiencias, ¿cuál es el escenario más común que encuentras en tu trabajo? Además, ¿puedes compartir el caso más inusual o raro que hayas enfrentado?

Lo más frecuente es encontrarnos con situaciones en las que se vende una casa, pero en la escritura solo figura el terreno. Los propietarios a veces no comprenden por qué necesitan hacer la modificación, ya que la propiedad ya está registrada en el catastro. Sin embargo, la realidad es que, si en la escritura solo figura el solar, eso es lo que se está vendiendo, por lo que es necesario actualizar la información.

En una ocasión, estábamos a punto de firmar la escritura para solicitar una hipoteca, y resultó que la casa no cabía en el terreno. También hemos tenido casos en los que, al intentar vender una propiedad, la parcela en el catastro estaba en proceso de investigación. Otra situación interesante fue al modificar el catastro, encontrarnos con una parcela fantasma que literalmente se dividía entre las propiedades vecinas.

En ese caso, fue necesario realizar una investigación exhaustiva para entender por qué la información en el catastro difería tanto de la realidad. Realmente, podríamos escribir un libro con la cantidad de casos peculiares que encontramos en nuestro trabajo diario. Y no olvidemos que detrás de estos casos hay personas que probablemente estén cansadas o frustradas, lo que añade un componente emocional considerable. A menudo, la falta de soluciones claras puede generar un desgaste significativo en quienes atraviesan estas situaciones.

La empresa también se encarga de coordinar con diferentes intervinientes. ¿Puede explicar cómo funciona este enfoque de "llave en mano" y cómo beneficia a los clientes?

El mundo de la coordinación no es complejo, pero tiene su propio idioma, por lo que resulta mucho más sencillo que seamos nosotros quienes nos comuniquemos con todos, para ser concretos con la información y que se transmita de forma clara. Al propietario, futuro propietario o colaborador también le aporta tranquilidad que seamos nosotros los que hablemos con ellos. Es como tener un organizador de eventos para tu propiedad.

Gmlplus cuenta con un canal de YouTube relacionado con la coordinación de catastro. ¿Qué tipo de contenido compartes en el canal y cómo ha sido la respuesta de la audiencia?

El canal de YouTube surgió con la idea de compartir información y divulgación sobre la coordinación de catastro y registro. Quería hablar de la Ley 13/2015, acercar la coordinación a todo el público, desde la documentación técnica, trámites y, lo más emocionante, casos reales. Quiero que los profesionales vean que la coordinación es clave en su día a día, ¡a muchos les hace falta! También quiero dar respuestas a los propietarios que están en busca de respuestas que no encuentran o no entienden.

Cuando empecé, ni idea de cómo iría, pero casi dos años después, ¡aquí estoy! Cerca de 1000 suscriptores, unos 100 videos y unas 7000 visualizaciones de promedio, nada mal para un nicho específico. La idea es seguir con videos todas las semanas y probar cosas nuevas, como tal vez podcast, entrevistas y hasta en vivo. ¡La coordinación ha venido a quedarse, mejor si la conocemos!

En definitiva, el ámbito de la coordinación entre catastro y registro figura como componente indispensable en la gestión de propiedades y asesorías especializadas como la que ofrece el equipo de Gmlplus destaca como un aliado clave en este proceso, ya que contribuye a desentrañar todos los aspectos importantes de cada propiedad y garantizar inmuebles completamente registrados.