En un escenario empresarial cada vez más dinámico y orientado a la digitalización, aspectos como el marketing estratégico, el uso de herramientas de automatización, las redes sociales o el diseño de páginas web han cobrado una importante relevancia para el éxito de las organizaciones.

La capacidad de adaptación e integración a estos elementos se ha convertido en una prioridad para los negocios que buscan no solo mantenerse vigentes, sino también convertirse en una referencia en su sector.

En este contexto, Sterck se ha convertido en uno de los principales referentes en la prestación de servicios de marketing estratégico y digitalización. Esta consultora se ha destacado principalmente por contar con un equipo multidisciplinar con amplia experiencia en el entorno digital, enfocado en optimizar la rentabilidad de todo tipo de negocios.

¿Cuál es la filosofía central de Sterck en cuanto a la prestación de servicios de marketing estratégico y digitalización?

Sterck busca mejorar la rentabilidad de sus clientes a través de la transformación digital sin perder la esencia de los negocios. Su filosofía es una adaptación, un cambio de estadio, una mudanza de piel que se realiza para optimizar y engrasar los procesos, desafiando el status quo y manteniendo la integridad y los valores fundamentales del negocio.

¿Cuál es la experiencia y expertise del equipo que compone Sterck en áreas clave como analítica, creatividad y tecnología?

En Sterck, reunimos una amplia experiencia en la generación de negocios digitales con un equipo dinámico y experto. Contamos con líderes que han trabajado en empresas destacadas aportando más de 15 años de experiencia en áreas clave como estrategia, datos, creatividad, marketing, transformación digital, inteligencia artificial y comunicación. Nuestro equipo ha desarrollado proyectos exitosos para compañías reconocidas, aplicando su experiencia en áreas como análisis de datos, diseño gráfico, marketing digital, innovación, y gestión cultural. Con una sólida trayectoria en la industria, nuestro equipo diverso y altamente cualificado es la clave de nuestro éxito en la era digital.

¿Cómo se adaptan a las necesidades específicas de cada cliente y qué medidas toman para personalizar sus servicios según la industria y los desafíos únicos de cada empresa?

Sterck personaliza sus servicios mediante la revisión detallada de la oferta formativa, propuestas de valor, y estrategias de marketing. El rediseño de sitios web y la aplicación de estrategias específicas en redes sociales sugieren una adaptación consciente a las características únicas de cada cliente.

¿Cómo realiza Sterck la auditoría inicial del funnel comercial de un cliente y qué aspectos clave se evalúan durante este proceso?

La auditoría inicial es un proceso completo que va desde la consensuación de hipótesis hasta el diseño de un plan de acción. Esto implica una comprensión profunda de la organización, sus recursos y objetivos, y se ejecuta con la metodología agile para adaptarse rápidamente a los hallazgos y cambios en el mercado.

¿Cómo integran la analítica avanzada en la formulación de estrategias y de qué forma ha impactado positivamente en la rentabilidad de sus clientes?

La metodología AGILE utilizada por Sterck indica una respuesta rápida a los hallazgos y cambios en el mercado. La integración de analítica avanzada no solo implica la recopilación de datos, sino también su aplicación en la formulación de estrategias, lo que sugiere una toma de decisiones basada en insights profundos.

¿Cómo desarrollan y aplican la Matriz de Identidad de Marca en sus estrategias y de qué manera contribuye a la notoriedad de una marca?

La Matriz de Identidad de Marca se utiliza en varias fases, desde la creación de contenido hasta la optimización de la experiencia del usuario en la web y campañas en redes sociales. Esto asegura que la marca se comunique de manera coherente y efectiva en todos los puntos de contacto con el cliente.

¿Cuáles son los indicadores clave de rendimiento (KPIs) que utilizan para medir el éxito de las estrategias implementadas, y cómo se comunica esto a los clientes?

Los KPIs utilizados, como aumento de facturación, tráfico web y presencia en redes sociales, son indicadores sólidos de éxito y están alineados con los objetivos comerciales y de marketing. La comunicación clara y personalizada de estos resultados sugiere un enfoque transparente y orientado al cliente. Muestra de algunos casos de éxito y sus KPIs más significativos.

Spainmedia: aumentando ingresos en la era digital Spainmedia, editorial de renombre con revistas como Forbes y Tapas, enfrentó el desafío de diversificar sus fuentes de ingresos en un mundo digital. Sterck implementó un enfoque estratégico, incluyendo la adopción de un CRM y DMP, cambio de plataforma de publicación, y una estrategia de Branded Content multimedia. Los resultados hablan por sí mismos: un aumento significativo en la facturación (confidencial), un aumento del 48 % en el tráfico digital y más de 3 millones de páginas vistas. La presencia en nuevas redes sociales consolidó aún más su posición en el mercado digital.

LA FÁBRICA: Transformación Cultural en un Mundo Digital LA FÁBRICA, gigante cultural en España, se enfrentó al reto de adaptarse a un mundo post-covid digitalizado. Sterck facilitó una transformación integral, desde la formación del equipo hasta la implementación de un CRM para gestionar nuevos contactos y clientes. El resultado fue asombroso: un aumento del 150 % en la captación de nuevos leads y un impresionante aumento del 19 % en los alumnos matriculados. LA FÁBRICA demostró que la fusión entre lo tradicional y lo digital puede ser exitosa con la estrategia adecuada.

Colegio de Aparejadores de Madrid: redefiniendo la formación en un mundo digital En un mercado educativo competitivo, el Colegio de Aparejadores de Madrid buscó expandir su oferta más allá de los colegiados. Sterck intervino con una revisión de la oferta formativa, redes de valor, y la implementación de un CRM para optimizar el funnel de conversión. Los resultados fueron notables: un aumento del 48 % en la captación de clientes y un 86 % más de usuarios en la web. Este enfoque estratégico y personalizado demostró que la transformación digital puede redefinir la relevancia de una institución educativa.

nCino: Liderando la Transformación Digital Bancaria La empresa pionera en servicios bancarios en la nube, nCino, se propuso destacar en el sector financiero. Sterck diseñó una estrategia que incluía una mesa redonda con líderes bancarios y asociaciones con medios influyentes. El resultado fue un posicionamiento de liderazgo en la transformación digital bancaria, generación de leads y una mayor visibilidad mediática. nCino demostró que la colaboración estratégica puede abrir puertas en un sector altamente competitivo.

Certamen Forbes a la Innovación by Kyndryl: Reconociendo la Innovación Empresarial Kyndryl, la consultora de transformación digital, buscaba posicionarse como líder en innovación empresarial. Sterck diseñó un certamen en colaboración con Forbes para identificar y reconocer iniciativas destacadas. Más de 100 proyectos participaron, con una amplia presencia de ejecutivos de empresas del IBEX35. Este evento exitoso no solo consolidó el posicionamiento de Kyndryl, sino que también generó más de 1.5 millones de impresiones en redes sociales y destacó la relevancia de Kyndryl en el panorama de la innovación empresarial.

"Cada caso representa un desafío único que abordamos con una combinación de creatividad, tecnología y estrategias personalizadas. Nuestra filosofía es adaptarnos al cambio y mudarnos de piel para optimizar y mejorar la rentabilidad sin perder la esencia de cada negocio", comparte Pablo Caño Sterck.

Sterck demuestra que la clave está en comprender a fondo las necesidades de cada cliente, aplicar soluciones innovadoras y mantenerse ágil en un entorno empresarial en constante evolución. Este equipo joven y experimentado está marcando pautas en el panorama de la transformación digital y el marketing estratégico.

Finalmente; ¿cómo visualiza la agencia el futuro del marketing estratégico y la digitalización, y cómo están preparándose para las tendencias emergentes?

Sterck se posiciona como una agencia eficaz gracias a su acumulación de experiencia en generación de negocio digital y su equipo joven y tecnológicamente avanzado. La atención a la innovación continua y el acompañamiento a empresas en diversas fases de crecimiento indican una mentalidad proactiva y una preparación para las tendencias emergentes.

En conclusión, empresas como Sterck sobresalen en el mercado por ofrecer un enfoque innovador y efectivo del marketing estratégico para la digitalización empresarial. Esta compañía se caracteriza por combinar experiencia, creatividad y un enfoque personalizado, lo que le convierte en un partner apropiado para las empresas que buscan consolidarse como referentes en su sector. La implementación de una metodología ágil en cada fase de sus proyectos, hacen que Sterck pueda tener una mayor eficiencia en la adaptación al cambio, utilizando este aspecto como un impulso para el crecimiento y mejora permanente de quienes confían en sus servicios.