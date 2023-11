Tot-Net, especialista en limpiezas de alta complejidad, eleva los estándares con la limpieza criogénica

En el sector de la limpieza profesional, una técnica destaca por su eficacia y versatilidad: la limpieza criogénica con hielo seco Tot-Net, empresa referente en servicios de limpieza técnica, destaca como pionera en la aplicación de esta innovadora metodología.

La limpieza criogénica con hielo seco es un revolucionario método de limpieza que utiliza pellets de dióxido de carbono sólido a -80°C como agente de limpieza. Estos pellets, conocidos como hielo seco, son proyectados a alta velocidad sobre la superficie a limpiar. Al impactar, el hielo seco sublima, convirtiéndose directamente de sólido a gas y eliminando eficazmente la suciedad, residuos y contaminantes de la superficie.

"La velocidad y la potencia de los pellets de hielo seco permiten la eliminación eficaz de una amplia variedad de contaminantes. Esto hace que la limpieza criogénica sea ideal para entornos industriales donde la limpieza profunda es crucial", señala Mohammed Elfoukki, responsable general de la división técnica en Tot-Net, quien afirma que dicho método de limpieza "puede adaptarse a una amplia variedad de industrias donde se requiere de una limpieza eficiente. Desde la limpieza de maquinaria hasta la descontaminación de instalaciones, la limpieza criogénica es extremadamente versátil, ya que puede adaptarse a diferentes tipos de superficies y materiales. La clave es comprender las necesidades específicas de cada sector y aplicar la técnica de manera personalizada".

Impacto ambiental vs. otros métodos

Una de las características más destacadas de la limpieza criogénica con hielo seco es su bajo impacto ambiental. "A diferencia de métodos que utilizan productos químicos agresivos, la limpieza criogénica no genera residuos secundarios y no utiliza productos químicos nocivos. El dióxido de carbono utilizado es reciclado de manera responsable, haciendo de esta técnica una elección respetuosa con el medio ambiente", afirma Elfoukki.

Aunque la inversión inicial puede ser mayor que algunos métodos tradicionales, la limpieza criogénica ofrece ahorro a largo plazo. La ausencia de productos químicos y la eficiencia en la limpieza reducen los costes asociados con el manejo de residuos y la necesidad de mantenimiento constante.

Beneficios de la limpieza criogénica

Al ser un proceso rápido y eficiente, la limpieza criogénica ayuda a reducir el tiempo de inactividad en operaciones industriales. La rapidez con la que se puede llevar a cabo minimiza las interrupciones en la producción y maximiza la eficiencia.

Además, al no utilizar productos químicos agresivos y al minimizar la generación de polvo, la limpieza criogénica contribuye a un entorno de trabajo más seguro.

Precauciones de seguridad

A pesar de sus números beneficios, este método de limpieza con hielo seco requiere de precauciones específicas. Como indica el responsable de la dirección técnica de Tot-Net, "la limpieza criogénica implica el uso de equipos de protección personal específicos para garantizar la seguridad y el bienestar del personal involucrado. Entre ellos guantes resistentes, pantalla facial, ropa de protección, protección auditiva, calzado de seguridad, y dependiendo de la aplicación y del entorno en el que se está realizando la limpieza criogénica, un equipo de respiración".

Tot-Net, comprometido con la seguridad, asegura el uso adecuado de equipos de protección personal y la formación especializada de su personal. Además, se implementan medidas para garantizar la correcta ventilación de los espacios de trabajo.

Compromiso de Tot-Net con la limpieza técnica

En Tot-Net entienden la importancia de las limpiezas técnicas para complementar la limpieza ordinaria. Su experiencia y dedicación, posicionan a la compañía como especialista en limpiezas de alta complejidad, ya sea limpiezas de silos, limpieza de fosos, conductos de aire, zonas ATEX, maquinaria industrial, cadenas de montaje, o trabajos verticales entre otros, y en diferentes sectores como el alimentario, el industrial y el químico farmacéutico.