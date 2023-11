La tienda de APAG en Sigüenza ya es un referente de la calidad de los productos de Guadalajara

Hoy ha recibido la visita de una comitiva regional, encabezada por el consejero de Agricultura, Julián Martínez Lizán, que visitaba la comarca por primera vez desde su nombramiento reciente. El consejero ha calificado la iniciativa como un "referente de buenas prácticas para el desarrollo socioeconómico de una comarca" El consejero de Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural Julián Martínez Lizán; el director general de Desarrollo Rural, José Juan Fernández Zarco; la viceconsejera de Política Agraria Común y Política Agroambiental, Gracia Canales; el delegado de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Guadalajara, Santos López Tabernero; el presidente de APAG Guadalajara, Juan José Laso, el delegado de la Junta en Guadalajara, José Luis Escudero, y la presidenta de ADEL Sierra Norte, María Jesús Merino, entre otras personalidades, han visitado hoy la tienda 'Alimentos de Guadalajara' que APAG abría en el Paseo de los Arcos de Sigüenza. ASAJA Guadalajara en la que se venden "Alimentos de Guadalajara".

Desde el pasado mes de julio, APAG Guadalajara cuenta con este nuevo punto de venta que, poco a poco, se está convirtiendo en un referente para la venta de productos de la mejor calidad de toda la provincia, beneficiando con ello a los productores.

Además, el sector cuenta también con nuevas oficinas allí mismo, más amplias y mejor dotadas para prestar el mejor servicio a agricultores y ganaderos de la comarca, que también han sido visitadas hoy por la comitiva regional.

Este proyecto ha sido posible gracias a la colaboración de APAG con ADEL Sierra Norte que ha financiado un tercio del coste del proyecto, y al Ayuntamiento de Sigüenza que ha cedido el espacio. "El desarrollo del mundo rural para incrementar la actividad socioeconómica se pone de manifiesto, como magnífico ejemplo, en esta tienda de APAG en Sigüenza", ha afirmado este mañana Martínez Lizán.

Presente en la visita, en su calidad de anfitriona, ha estado también la presidenta de ADEL Sierra Norte, y alcaldesa de Sigüenza, María Jesus Merino. "Esta iniciativa es posible gracias a la colaboración institucional, puesto que a la financiación de ADEL Sierra Norte, se suma la cesión del espacio por parte del Ayuntamiento", recordaba Merino. La presidenta de ADEL ha subrayado también que el proyecto, además de propiciar un maravilloso escaparte para los productos de Guadalajara en Sigüenza, sirve también "para que los agricultores y ganaderos puedan hacer sus papeles", en alusión a las facilidades que los nuevos servicios prestan a estos emprendedores.

Precisamente en este aspecto hacía hincapié Juan José Laso, presidente de APAG Guadalajara. "La colaboración del Ayuntamiento de Sigüenza ha sido básica para llevar a cabo este proyecto. Para nosotros tan importante es la propia tienda, como prestar más y mejores servicios a nuestros socios en el territorio en una comarca afectada por la despoblación", señalaba Laso. En cuanto al éxito de la tienda, "con nuestros profesionales, con nuestros productos, y en Sigüenza, el éxito está asegurado".

La Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos (APAG) abría, en Sigüenza, su nueva tienda de la marca de 'Alimentos de Guadalajara', en el futuro Centro Cultural del Paseo de los Arcos de Sigüenza.

Para ello, se rehabilitó y reformó la planta baja y planta primera, en la torre izquierda de este edificio, unas dependencias que el Ayuntamiento de Sigüenza cedía para este uso a APAG.

Así, la planta baja cuenta con una sala para la exposición, promoción y venta de productos de la marca -muchos de ellos originarios de la Sierra Norte-, desde la que, además, APAG va a llevar a cabo actividades de dinamización que supongan un apoyo e impulso a los productos de la provincia, aprovechando el marco espectacular y el atractivo turístico de Sigüenza.

En esta tienda, atendida por dos empleadas contratadas de manera específica, seguntinos y visitantes ya tienen a su disposición la mejor selección de productos agrícolas y ganaderos de la provincia de Guadalajara: miel de la Alcarria, vinos con DO, una selección de quesos con DO, aceite con DO La Alcarria, carnes de la Sierra Norte, harinas artesanas, pasta DesPelta, productos relacionados con la lavanda y muchos más. La oferta se va ampliando mensualmente.

Asimismo, el edificio alberga ya las nuevas oficinas de APAG en la ciudad del Doncel. Desde ellas se prestan y se han ampliado los servicios de asesoramiento, y fomento de empleo del sector primario agrario y en general, servicios especializados a los socios de APAG, en Sigüenza, y también en la comarca de la Sierra Norte de Guadalajara contando para ello con unas instalaciones más modernas y amplias que sin duda mejoran la atención al sector desde Sigüenza. Estas nuevas oficinas sustituyen al local con el que APAG contaba en el Centro Cultural El Torreón.

APAG solicitó al Grupo de Acción Local, ADEL Sierra Norte ayudas para la ejecución de la obra civil de la rehabilitación y reforma de la planta baja y planta primera de la torre izquierda del edificio, así como para la adquisición del mobiliario necesario para la sala y para las nuevas oficinas. Finalmente, APAG ha contado con una subvención de ADEL Sierra Norte de 52.267,73 euros , para poner en marcha este proyecto, un tercio de la inversión necesaria: 151.919,17 euros, siempre con IVA.