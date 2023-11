Según datos de Finanzate, en noviembre aumentaron las solicitudes de créditos al consumo para pagar la Navidades

Los españoles gastarán de media 727€ en regalos de Navidad. A este presupuesto hay que sumar otros gastos como decoración, comidas navideñas y fiestas Según datos de Finanzate (www.finanzate.com), expertos en intermediación financiera, con la llegada de la Navidad, a partir de noviembre las solicitudes de créditos al consumo para pagar las fiestas y los regalos aumentan.

Este año se calcula que los españoles destinarán 727€ de media para las fiestas. Por este motivo los expertos financieros de Finanzate han elaborado una lista de 5 consejos para poder gestionar la economía personal en la Navidad de 2023 sin caer en un sobre endeudamiento personal.

Establecer un presupuesto realista

Antes de iniciar las compras navideñas, los expertos de Finanzate aconsejan elaborar una lista con un presupuesto realista. Evaluar los ingresos, gastos regulares y deudas existentes para determinar cuánto se puede destinar a los regalos, decoraciones y demás gastos festivos. Un presupuesto que no conlleve más del 15% de la economía restante.

Considerar opciones de pago flexibles

En tiempos de crisis, es crucial explorar opciones de pago flexibles. Algunas tiendas ofrecen programas de financiamiento sin intereses o con tasas bajas. Dedicar un tiempo para comprender completamente los términos y condiciones de los pagos flexibles para evitar futuros inconvenientes financieros.

Los expertos de Finanzate aconsejan evitar acumular gastos fraccionados en las tarjetas que luego acarrean elevados intereses y que cada familia tarda en pagar asta 3 meses de media.

Hacer una lista de regalos y comparar precios

Elaborar una lista detallada de personas a las que se planea regalar y realizar una investigación exhaustiva de precios en diversas tiendas. Aprovechar las ofertas anticipadas y descuentos en línea para maximizar el presupuesto. Considerar opciones significativas y económicas, como regalos hechos a mano o experiencias compartidas.

Aprovechar las compras online y ofertas anticipadas

Las compras online no solo ofrecen comodidad, sino también la posibilidad de obtener mejores precios. Aprovechar las ofertas anticipadas de la temporada navideña y buscar descuentos exclusivos para compras online. No se deben olvidar revisar las políticas de devolución y entrega para evitar sorpresas desagradables.

Priorizar la calidad sobre la cantidad

En lugar de caer en la trampa de comprar numerosos regalos de menor calidad, se aconseja priorizar la calidad sobre la cantidad. Invertir en regalos significativos y duraderos, que pueden ser igual de apreciados sin comprometer el presupuesto.

Cómo pedir un crédito al consumo de manera responsable

Evaluar la capacidad de pago

Antes de solicitar un crédito al consumo, se deberá evaluar la capacidad de pago personal. Analizar ingresos y gastos regulares para determinar cuánto se puede destinar al pago del crédito sin afectar a la estabilidad financiera.

Comparar ofertas de crédito

Investigar diferentes instituciones financieras y comparar las ofertas de crédito disponibles. Se deberá prestar atención a tasas de interés, plazos de pago y cargos adicionales. Los expertos de Finanzate aconsejan optar por la opción que mejor se ajuste a cada necesidad y capacidad de pago. Para ello acudir a expertos intermediarios puede facilitar y agilizar toda la operación para conseguir la mejor condición.

Solo pedir el dinero que se necesite:

Evitar endeudarse más de lo necesario. Solicitar únicamente la cantidad de crédito que realmente se necesita para cubrir los gastos navideños, evitando así una deuda innecesaria.

Establecer un plan de pago

Una vez que se obtenga el crédito, establecer un plan de pago claro. Organizar las finanzas para asegurarse de realizar los pagos mensuales a tiempo, reduciendo así la deuda de manera efectiva.