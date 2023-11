Durante 2023 se han creado 8.123 nuevos franquiciados, se incorporan 136 nuevas marcas y se incrementa un 9,6% la facturación global del sector

El "Informe Franquicias España 2024" analiza algunos de los aspectos más relevantes del sistema y destaca su crecimiento y fortaleza a lo largo del ejercicio 2023. Se han creado más de 27.000 nuevos puestos de trabajo alcanzando los 400.207 empleos. La franquicia no solo genera ingresos, sino que también genera empleo El reciente "Informe Franquicias España 2024", elaborado por Tormo Franquicias Consulting en colaboración con Franquicias Hoy, revela un panorama económico alentador y un crecimiento significativo en los distintos sectores de actividad que componen este sistema. Este informe de periodicidad anual que se ha cerrado en fecha 15 de noviembre, se ha convertido en una herramienta fundamental para entender el actual estado y proyección del mercado de franquicia y arroja luz sobre las cifras económicas y aspectos clave del sector.

Según el informe, el sistema de franquicias en España ha experimentado un crecimiento sostenido durante este 2023, alcanzando una facturación total de 33.203 millones de euros, lo que representa un aumento del 9,6% en comparación con el periodo anterior. Estos números no solo demuestran la resiliencia del sector en tiempos de incertidumbre económica, sino también su capacidad para adaptarse y prosperar en un entorno fluctuante y en constante cambio. Las cifras de inversión también han mostrado una tendencia al alza, con una inversión global de 9.264 millones de euros, un aumento del 1,7% respecto al año anterior.

El informe también destaca cómo los sectores de restauración y alimentación han sido los principales impulsores de este crecimiento. La restauración, en particular, ha presentado un incremento significativo en el número de enseñas y establecimientos.

Además, el ámbito de la franquicia ha tenido un impacto positivo en la creación de empleo, con 400.207 empleos generados, lo que representa un aumento del 6,8% y más de 27.000 nuevos puestos de trabajo. Esto subraya el importante papel que juega el sector en la economía española, no solo en términos de generación de ingresos, sino también como un importante generador de empleo.

El "Informe Franquicias España 2024" se ha convertido en un documento de referencia en el sector y, además, supone un recordatorio de la repercusión que tiene este sistema en el conjunto de la economía. Este año 2023 la franquicia ha demostrado su fortaleza y ha consolidado su crecimiento. Las perspectivas para 2024 es que este incremento en las distintas variables siga una tendencia similar, aunque seguramente más moderada que la actual.

Se puede acceder al Informe completo haciendo click aquí.