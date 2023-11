Libros y Literatura anuncia el debut de Marta Galisteo Gómez con 'Somos violetas'

Una novela negra con tintes románticos que combina humor negro, acción e intriga La editorial Libros y Literatura presenta la primera novela de la autora Marta Galisteo Gómez, titulada 'Somos violetas'. Esta cautivadora obra, que pertenece al género de novela negra, promete sumergir a los lectores en una trama llena de misterio, pasión y giros inesperados. Tal y como afirma Iván Ricarte, coordinador editorial de Libros y Literatura, "La obra de Marta no solo demuestra su habilidad para tejer una trama intrigante en el género de novela negra, sino que también aborda temas universales como el sufrimiento y silencio. 'Somos violetas' es un testimonio del compromiso de Libros y Literatura de apoyar a autores que desafían los límites literarios y ofrecen una experiencia de lectura única".

'Somos violetas' no solo es una novela negra absorbente, sino que también aborda temas profundos como la manipulación, el maltrato y el dolor de no poder alzar la voz. "He intentado crear una historia que vaya más allá de las convenciones del género de la novela negra con el fin de acercar esta categoría a un público joven adulto, empleando un lenguaje fresco, una narrativa ágil e introduciendo ciertos tintes románticos. Estoy segura de que los lectores se verán inmersos la trama", comparte Marta Galisteo. A través de la historia de Alice, la autora explora el tormento de no encajar y cómo este concepto influye en la vida y decisiones del personaje principal. La obra ofrece una perspectiva conmovedora sobre los desafíos emocionales que enfrentamos al tratar de tomar el control de nuestras vidas.

Sinopsis

"Soy Alice y estoy en la cárcel por asesinato. Esto es una confesión. Si la tienes entre tus manos, es porque eres un amigo o un familiar que espera una explicación". Con estas palabras Marta Galisteo Gómez se introduce en el intrigante mundo de 'Somos violetas'. La protagonista, Alice, una joven fotógrafa aparentemente exitosa, se encuentra en prisión, y a medida que avanza la historia, se revela un pasado y un presente lleno de oscuros secretos.

Atrapada entre un amor pasado con Connor y una relación adictiva con Lucca, un famoso pintor italiano, Alice se ve inmersa en una trama que va más allá de lo que aparenta. 'Somos violetas' es una mezcla explosiva de humor negro, acción e intriga que promete mantener a los lectores en vilo desde la primera hasta la última página.

Sobre la autora

Marta Galisteo Gómez, nacida en Madrid en agosto de 1986, ha dedicado su vida al poder de las palabras. Con una fascinación temprana por transmitir emociones e ideas, ha convertido la comunicación en su forma de vida. Con una exitosa carrera en el sector de la comunicación, Marta también disfruta de sus ratos libres practicando yoga, senderismo y viajando con familiares y amigos. "Somos violetas" marca el debut literario de esta autora multifacética.

Disponibilidad y puntos de venta

'Somos violetas' está disponible en librosyliteratura.com, librerías físicas y plataformas digitales como Amazon. Precio: 19,95€

Link venta en Libros y Literatura: https://librosyliteratura.com/libreria/somos-violetas-de-marta-galisteo-gomez/

Link venta en Amazon: https://amzn.eu/d/bAwRp93