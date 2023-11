Nova busca a los 111 profesionales y 111 estudiantes más brillantes de España

La ‘Nova 111 List’ y la ‘Nova 111 Student List’ buscan al mejor talento de España para desarrollar su potencial, acelerar su trayectoria y conectarles con las mejores oportunidades. Las candidaturas pueden presentarse ya en novatalent.com/111/spain hasta el 14 de enero Nova, la red global de talento que une a personas de alto potencial entre sí y con las mejores oportunidades profesionales, ha anunciado la apertura de las aplicaciones para la Nova 111 List y la Nova 111 Student List 2024. Esta iniciativa tiene como objetivo identificar y potenciar las carreras de 111 jóvenes y 111 profesionales con mayor potencial en España.

Las listas se dividen en 10 verticales que abarcan las principales áreas de conocimiento para estudiantes y los 10 sectores más destacados para los profesionales, asegurando así una representación diversa y plural.

Un riguroso proceso de selección evalúa más de 200 parámetros para identificar a perfiles con gran potencial. Los ganadores son seleccionados por un jurado de expertos compuesto por directivos de recursos humanos, miembros de Nova y representantes de las empresas colaboradoras con el proyecto entre las que se incluyen Naturgy, Globalvia, Fever, IE University o CUNEF Universidad.

¿Por qué desarrollar y potenciar a los mejores?

Porque las personas con perfiles más integrales, ambiciosos y comprometidos serán los líderes del futuro, contribuyendo al progreso social a través de proyectos de impacto.

En este contexto, es esencial reconocer que el talento no se limita a las grandes ciudades; si no que se distribuye de manera equitativa entre todas las comunidades, sin distinción de género, raza o clase socioeconómica.

De hecho, los resultados del año pasado destacan esa diversidad, con ganadores presentes en quince de las diecisiete comunidades autónomas, un 40% de mujeres entre los premiados y un 64% que cursó sus estudios en universidades públicas.

El talento está distribuido de manera descentralizada, pero eso no implica aislamiento. La Nova 111 List y la Nova 111 Student List ofrecen a los ganadores la oportunidad de unir fuerzas y compartir desafíos, creando un ecosistema propicio para ideas innovadoras y proyectos transformadores.

Los ganadores serán admitidos automáticamente en la red de talento Nova

Los ganadores de la Nova 111 List y la Nova 111 Student List serán admitidos automáticamente como miembros de Nova, lo que les brindará acceso a una serie de beneficios exclusivos, incluyendo eventos de networking y programas de mentoría, entre otros.

Las candidaturas están abiertas en novatalent.com/111/spain hasta el 14 de enero y se ofrece la posibilidad tanto de presentarse a nivel individual como de nominar a otras personas.

Sobre Nova

Con más de 19.000 miembros, la clave de la compañía reside en la calidad de los integrantes de la red, compuesta por las personas con más potencial de cada sector, que deben superar un exigente proceso de selección para ser admitidos. Esto permite asegurar que pertenecen al top 3% de las personas con más talento de su edad y área de especialización. Entre los clientes de Nova se encuentran empresas como McKinsey, BCG, Bain & Company, Iberdrola, P&G, Novartis, Jobandtalent, CBRE o Fever.