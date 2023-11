Repara tu Deuda Abogados cancela 90.056€ en Barcelona (Cataluña) con la Ley de Segunda Oportunidad

El exonerado pidió préstamos para poner en marcha un bar que finalmente tuvo que cerrar Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado otra cancelación de deuda en Barcelona (Catalunya). Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, el Juzgado de Primera Instancia nº4 de Granollers (Barcelona) ha dictado el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho en el caso de Juan José Samblas, que había acumulado una deuda de 90.056 euros a la que no podía hacer frente. VER SENTENCIA

El exonerado, satisfecho con el resultado de su proceso, reconoce que su situación le angustiaba: "era una losa que tenía en lo alto". Por esa misma razón, asegura que recomendaría a otros que se acogieran a la Ley de Segunda Oportunidad. "Hay muchas personas como yo. La verdad es que está muy bien". VER VIDEO

Su historia es la siguiente: "el deudor solicitó diferentes préstamos para poder comprar un local y emprender un negocio en el ámbito de la restauración (un bar). Desgraciadamente no logró hacer frente al pago de los préstamos ni a los gastos de explotación con los ingresos que generaba. Tuvo que cerrar el negocio en 2012. Poco a poco fue solicitando otros créditos para costear los anteriores, hasta que la situación se volvió insostenible y se vio obligado a dejar de pagar los préstamos para asumir sus gastos más esenciales y necesarios".

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, "España fue uno de los países que más tiempo tardó en incorporar a su sistema jurídico la Ley de Segunda Oportunidad,al hacerlo en 2015. Se trata de un mecanismo previsto para la cancelación de las deudas de las personas físicas, incluyendo en este ámbito a los autónomos. De esta forma, se cumplía con la Recomendación de la Comisión Europea de 2014".

Esta legislación permite exonerar a particulares y autónomos del pago de deuda siempre que cumplan una serie de requisitos. En líneas generales, el concursado debe actuar en todo momento de buena fe, sin ocultar bienes ni ingresos, no haber sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años y no superar los 5 millones de euros de deuda.

