Una de las razones por la que muchas personas dejan de prepararse las oposiciones es porque les resulta muy difícil compaginar estas con su trabajo actual.

De hecho, esto es algo muy común y es uno de los principales motivos por el que muchos se desaniman y renuncian a su sueño de convertirse en funcionarios.

Para que esto no ocurra, la experta en preparación de opositores Mel Escribano, por medio de su proyecto OposTime, ofrece una formación especializada para quienes quieren preparar sus oposiciones y postularse para una plaza en la Administración mediante un método propio y muy efectivo.

¿Es posible compaginar el trabajo y las oposiciones? Tal como se mencionaba anteriormente, esta es una de las dudas más habituales entre quienes quieren prepararse unas oposiciones. La mayoría de ellos alegan que, por el hecho de estar trabajando, no tienen tiempo suficiente para poder prepararse correctamente las oposiciones y aspirar a un cargo público.

Mel Escribano es una funcionaria con más de 10 años de experiencia, además de ser especialista en la formación de opositores con un método propio llamado OposTime, el cual le ha permitido aprobar más de 20 oposiciones. Dada su trayectoria y experiencia como funcionaria, la especialista afirma que, de hecho, sí es posible poder compaginar el trabajo y las oposiciones simultáneamente. Ella misma trabajaba, estudiaba en la Universidad, cuidaba de una persona dependiente y opositaba.

La clave está en saber organizarse y mantenerse motivado para cambiar de trabajo. Adicionalmente, algo importante a tener en cuenta, es que las cargas emocionales no tienen que ser un impedimento para prepararse como opositor. Basta con, al menos, guardar una o dos horas diaria para dedicarse a estudiar y se comenzarán a ver los resultados. Mel Escribano será quien ayude al opositor a encontrar ese momento.

Formaciones y tutorías para aprobar oposiciones para la Administración Pública Mel Escribano ofrece a través de su sitio web toda una gama de formaciones, tutorías y otros recursos desarrollados para garantizar que una persona pueda aprobar sus oposiciones, convertirse en funcionario y disfrutar de todos los beneficios que ello conlleva. Su producto estrella, son los libros resúmenes de temario común con menos de 150 páginas con los que aprobar una oposición.

Toda esta formación se lleva a cabo en el marco de un método propio diseñado por esta especialista, el cual no solo permite ahorrar tiempo, estudiar mejor, afrontar exitosamente los exámenes y las entrevistas, sino que además le ha servido para aprobar más de 20 oposiciones a lo largo de su trayectoria. Fue este mismo método el que le permitió convertirse en funcionaria con tan solo 25 años. Sin olvidar que con 21 años ya era funcionaria interina, cuando solo el 1 % de empleados públicos tiene entre 20 y 24 años.

En resumen, no hay excusas para no prepararse como opositor si ya se tiene un trabajo. Con la ayuda de la experta Mel Escribano y sus formaciones, tutorías, libros resúmenes y recursos, es posible dejar a un lado todas esas creencias limitantes, aprovechar el tiempo y alcanzar finalmente el cargo público soñado.