Según se mire, el género humano podría dividirse en creyentes y no creyentes. No me refiero a la cuestión de la trascendencia, de la FE. De eso se ocupan los teólogos, que, a menudo, en mi opinión (la de un profano, no obstante), contribuyen más a esclarecer los males que aquejan a la humanidad que los psicólogos y los psiquiatras. Pero ese es otro tema, y, además, como decía, carezco de los conocimientos imprescindibles al respecto para meterme en tales honduras.

Sería bueno, aunque imposible en la práctica, hacer un retrato pormenorizado de la sociedad española respecto de qué tipo de creencias mueven a los individuos: cuáles son sus certidumbres e incertidumbres, qué objetivos buscan cumplir en la vida, qué les parece más digno de ser protegido o impulsado… Pero se me ha ocurrido que lo que sí podría realizarse es una modesta instantánea de nuestra clase política, máxime cuando en estos tiempos todos sus miembros se definen insistentemente como representantes de esta recientemente acuñada expresión, la “soberanía popular”, que los presenta como una translación fiel, precisamente, del sentir del pueblo. Pues bien, veamos. Podemos comenzar por los secesionistas catalanes. Estos, sin duda alguna, son creyentes.

Fanáticos, pero creyentes, al fin y al cabo; con un componente mesiánico y liberador no exento de un equilibrio entre el victimismo justificativo -como el de los antiguos judíos libertados del yugo egipcio, que acabaron exterminando a los cananeos con la ayuda de Dios, para heredar la tierra prometida- y el amor por el dinero. Los políticos vascos son todos creyentes, también; pero cada uno a su modo.

Unos, de sacristía y misa de 12 los domingos: gente de orden y mentalidad extractivo-oportunista, con la cartera llena para dar unas monedillas a los pobres que están a la puerta de la iglesia y tomar el vermú (con pintxo) después. Los otros, creen en el igualitarismo y el pensamiento único y en que cualquier medio es válido para conseguirlo. Ambos, tradicionales, muy de lo suyo y de los suyos, muy de pureza racial, muy de “no me toques, que me manchas”.

La extrema izquierda no puede sino ser creyente. Hay que tener mucha fe para aceptar que los dirigentes soviéticos, los cubanos o los venezolanos, entre otros, han pasado por este mundo haciendo el bien y para considerarlos dignos de ser emulados. ¿Acaso hay algo más dogmático que el credo de la colectivización de los bienes y del reparto equitativo de la pobreza?

El centro-derecha es creyente, pero más de estos tiempos: fijo-discontinuo. Cree en el pecado original, por lo que procura sobre todo agradar y no molestar, lo que trata de conseguir a través del comedimiento, del recato, de la discreción…; de hacer, pero no hacer ruido, no sea que los vecinos del segundo-izquierda se molesten.

La derecha a la derecha es vocingleramente creyente: cree en la tradición, en el orden, en la limitación de los complejos, en la ultraactividad, en el bien y en el mal absolutos, en los principios -sin pensar demasiado en los finales-, en la patria -sin fijarse mucho en los patriotas- y en que, de los que acumulan capital, por gravedad, rezuma el bienestar del que disfrutarán los que están por debajo. La izquierda dominante es, sobre todo, prosaica y proselitistamente creyente. Cree en la familia (la propia), en los amigos, en los muros ideológicos (razón de ser de la política y la vida), en los sueldos, en las subvenciones, en la deuda, en la superioridad moral justiciera…; pero, sobre todo, en el líder, que reparte panes y peces a troche y moche, exactamente, como si no hubiera un mañana.

¿Y el líder? ¿Es creyente el líder? Nooo, porque un dios no cree, es: el líder no puede creer en nada ni en nadie, ni siquiera en sí mismo, pues negaría su existencia, su omnipotencia y su omnipresencia. El líder, a conveniencia, puede pensar o disponer hoy una cosa y mañana la contraria: su coherencia está en la permanencia, en la perpetuidad.